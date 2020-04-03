بديل فتحي.. هل يتعاقد الأهلي مع لاعب المصري؟

يدرس مسئولو النادي الاهلي في الفترة الحالية التعاقد مع ظهير ايمن خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة وذلك من أجل تدعيم الفريق مع المدرب السويسري رينيه فايلر في الموسم الجديد.





ورفض النادي الأهلي الدخول في مفاوضات مع النادي المصري البورسعيدي من أجل ضم كريم العراقي الظهير الأيمن للفريق ولمنتخب مصر الأولمبي.





وجاء هذا القرار من إدارة النادي الاهلي بسبب قرار النادي السابق بعدم الدخول في مفاوضات مع إدارة النادي البورسعيدي في اي ملفات.





الجدير بالذكر أن احمد فتحي ظهير النادي الأهلي قد أعلن رحيله عن صفوف الفريق بنهاية عقده في نهاية الموسم الجاري.



