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"روتانا" تطرح أغنية شيرين عبدالوهاب الجديدة "مش قد الهوي" (فيديو)

الجمعة 03/أبريل/2020 - 10:21 م
شيرين عبدالوهاب
شيرين عبدالوهاب
مصطفى فكيه
طرحة شركة روتانا للصوتيات والمرئيات أغنية جديدة للفنانة شرين عبدالوهاب، عبر قناتها الرسمية على موقع تبادل الفيديوهات الشهير "يوتيوب" والتي تحمل إسم "مش قد الهوي" وهي من كلمات محمد الغنيمي، الحان محمد رحيم، توزيع ومكساج وماستر أحمد ابراهيم.

وتقول كلمات الأغنية
"قاللي.. انتي مش اد الهوي سيبي الهوي لناسه ايه دخْلك فاحساسه البعد فيكي حلال وانا من ساعتها بعدت، قاللي.. م الكلام اللي بيوجع ياما بزياده وانا سيبته يتمادي اصل السكوت في الحاله ديا هو ابلغ رد، عايزني احبه وامشي فسكه مغمضه وياه، واصبح الاقي نفسي ضحيه جديده من ضحاياه واخُدلي سنين عذاب ودموع وندم وانا بنساه، عايزني اسيبله قلبي دا اللي ماحلتيش غيره، واسلّم ليه واسيب نفسي وانا واثقه في ضميره، ضميره مات واللي يموت مبترجعلوش حياه، عارفه..انه مجروح جرح مش قادر في يوم ينساه والجرح دا خلاه يشوف في كل واحده من حُبه القديم صوره، خايفه..اديله قلبي واكون له حضن امان فيكسرني ومين هينصُرني ساعتها لو سابني ياناس مانا برضو معذوره".

وقد طرحت شيرين كليبا جديدا لها يحمل اسم "جنودنا رجالة" عبر القناة الرسمية لوزارة الدفاع المصرية على موقع يوتيوب، والتي قدمتها إهداء ودعما لرجال القوات المسلحة المصرية، والأغنية من كلمات تامر حسين، وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع زوجها السابق محمد مصطفى في أول تعاون بينهما بعد الانفصال.

وعادت النجمة شيرين عبدالوهاب مجددًا إلى مواقع التواصل الاجتماعي بعد غياب حوالى 5 أشهر، بعد قرارها بإغلاق كافة حساباتها على السوشيال ميديا بعد أزمتها الأخيرة.

وكانت شيرين كتبت عبر حسابها الرسمي بـ"تويتر" لتحث الجمهور على البقاء بالمنزل والتزام العزل المنزلي للحد من انتشار فيروس كورونا، قائلة: "أنا هنا يا حبايبي واتبسطت جدًا لما في ظل الظروف اللي العالم كله فيها وكل اللي ليه حد بيحبه قلقان وخايف عليه، لقيتكم فاكرينني وبتسألوا عنى، أنا عايزة أطمنكم إني بخير الحمد لله وحالي زي حالكم كلكم، قاعدة في بيتي مع عيلتي وبدعي إن الغمة دي تعدى على خير".

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الكلمات المفتاحية

روتانا اعمال شيرين عبدالوهاب أغنية مش قد الهوي

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