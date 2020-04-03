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لجنة الضبط والمتابعة تنظر في إمكانية تعديل أسعار المحروقات

الجمعة 03/أبريل/2020 - 09:14 م
بوابة الفجر
مروى الجلاصي
من المنتظر أنتعقد اللجنة الفنية المكلفة بضبط ومتابعة أسعار بيع منتوجات النفط الجاهزة الموردة والمكررة محليا، اجتماعا يوم الاثنين 06 أفريل 2020.

وسيخصص الإجتماع، للنظر في تعديل أسعار المحروقات وفق ما جاء في قرار منجي مرزوق وزير الطاقة والمناجم والانتقال الطاقي، بضبط تركيبتها وطريقة عملها.

ويجدر التذكير، بأن وزير الطاقة كان قد أعلن عن قرار يتعلق بضبط تركيبة وسير اللجنة الفنية، المكلفة بضبط ومتابعة أسعار بيع منتوجات النفط الجاهزة الموردة والمكررة محليا.

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