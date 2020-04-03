شرطة مكة تكشف عن حدود نطاق حظر التجول المطبق بـ"الطائف"





كشفت شرطة منطقة مكة المكرمة، مساء اليوم الجمعة، عن حدود نطاق حظر التجول المطبق في محافظة الطائف، ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19".





وقال المتحدث الإعلامي لشرطة مكة المكرمة الرائد محمد عبد الوهاب الغامدي: إنه "إشارة إلى بيان وزارة الداخلية بشأن تقديم وقت بدء حظر التجول في محافظة الطائف إلى الساعة الثالثة عصرًا وذلك اعتبارًا من اليوم الجمعة 10/ 8/ 1441هـ، فإن نطاق المنع سيطبق من الجهة الشمالية السيل، ومن الجهة الجنوبية الشفا والسر، ومن الجهة الغربية الهدا، ومن الجهة الشرقية الحوية".





وشدد "الغامدي" على أهمية بقاء سكان المدن والمحافظات في منازلهم وعدم الخروج إلا للحاجة القصوى في أوقات السماح المعلنة؛ حيث إن هذا الإجراء يعد من الإجراءات الاحترازية والضرورية للحفاظ على الصحة العامة.





وكانت وزارة الداخية السعودية، قد قررت يوم أمس الخميس، منع التجول في أرجاء مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة كافة على مدى 24 ساعة يوميًا اعتبارًا من اليوم وحتى إشعار آخر.

وطالبت وزارة الصحة السعودية، من الجميع إلى مساندة الجهود المبذولة للتصدي لفيروس كورونا، والقيام بواجبهم الإنساني والوطني للحد من إنتشاره.

كما دعتهم إلى التواصل مع مركز "صحة 937"؛ للرد على إستفساراتهم وتقديم الإستشارات لهم لكل مايتعلق بفيروس كورونا وذلك على مدار الساعة، ونصحتهم بضرورة الإلتزام بالإرشادات التوعوية التي أصدرتها الصحة لتجنب الإصابة بالفيروسات، والحفاظ على صحتهم وسلامتهم.





هذا وأعلن المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، في وقت سابق من اليوم، عن تسجيل 154 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة، ليبلغ إجمالي الإصابات المؤكدة حتى الآن 2039 حالة.



