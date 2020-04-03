رسميا .. التموين تطرح كولونيا 555 في المجمعات الاستهلاكية

ضخت وزارة التموين في عدد من المجماعات الأستهلاكية التابعة لها، كميات ضخمة من كولونيا 555 بتركيز كحولى 70%، في محاولة للقضاء على ارتفاع أسعار الكحول، بعدما استغل بعض التجار أزمة كورونا وقامو بإحتكار بيعية بأسعار مرتفعة عن السعر الرسمي بنسبة 100%.

ووفرة شركة السكر والصناعات التكاملية إحدى شركات القابضة الغذائية بوزارة التموين والتجارة المصنعة لكلونيا 555، كميات كبيرة منها بالمجماعات الأستهلاكية بسعر 36 جنيه للعبوة 250 ملي، كما قامت بطرح كجول خام بتركيز 70% الذي يستخدم في المستشفيات لعمليات التطهير والتعقيم من فيروس كورونا.

ومن المستهدف أن ترفع الشركة طاقتها الإنتاجية من إنتاجها كولونيا 555 من 10 الآف عبوة يوميا إلى 15 ألف عبوة.

ويحق لكل مواطن الحصول على ثلاث عبوات من كولونيا 555 وليس أكثر منعنا، لقيام بعض التجار ضعاف النفوس من أستغلال سعرها الرخيص في شراء كميات ضخمة و الأتجار فيها على حساب باقي المواطنين.