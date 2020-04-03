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برشلونة يفاوض 4 صفقات مدوية

الجمعة 03/أبريل/2020 - 09:37 م
بوابة الفجر
كشفت تقارير صحفية إسبانية عن الصفقات التي بدأ نادي برشلونة في التفكير بضمها في الصيف المقبل لتعزيز الصفوف.


واكدت صحيفة آس الإسبانية على أن برشلونة يرصد 4 صفقات دفاعية لترميم الخط الخلفي للفريق في ظل فتح باب الرحيل أمام صامويل أومتيتي وجونيور فيربو.

واشارت الصحيفة إلى برشلونة حدد الثلاثي لابورتي مدافع مانشستر سيتي ورومانيولي مدافع ميلان ودايوت مدافع لايبزيج لاخيتار واحد منهم بديلاً للفرنسي أومتيتي.


فيما حدد برشلونة التعاقد مع ألابا الظهير الإيسر لفريق بايرن ميونيخ ليكون بديلاً للظهير الحالي جونيور فيربو.


ولا يرغب برشلونة في الاعتماد على صامويل أومتيتي في الخط الخلفي ولا يرغب في استمرار جونيور فيربو بسبب عدم ظهوره بالمستوي المطلوب.

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