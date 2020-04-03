برشلونة يفاوض 4 صفقات مدوية

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن الصفقات التي بدأ نادي برشلونة في التفكير بضمها في الصيف المقبل لتعزيز الصفوف.









واكدت صحيفة آس الإسبانية على أن برشلونة يرصد 4 صفقات دفاعية لترميم الخط الخلفي للفريق في ظل فتح باب الرحيل أمام صامويل أومتيتي وجونيور فيربو.



