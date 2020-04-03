غدً.. أولى حلقات برنامج "أبشر" لطمأنة العالم من الكروب والأوبئة على "Ten"

Advertisements

تطلق قناة "TeN"، الفضائية برنامج "أبشر"، للسيد أحمد الطلحي، حيث يسعى البرنامج إلى تحقيق هدف عالمي لكل من أصابهم الهم والغم والقلق والرُعب والخوف والاضطراب بسبب انتشار وباء كورونا المستجد.



يعتبر برنامج "أبشر" رسالة إنسانية يسعى لطمئنة الناس وليس المسلمين فقط، ويوضح الطريق للناس ألاّ يخافو ولايحزنو بل وأبشرو، ومبني على الكتاب والسنة وأقوال الحكماء وعلى العلوم التجريبية الإنسانية والطبية في مواجهة الكروب.



"أبشر" من إعداد وتقديم أحمد الطلحي، ويذاع غدا السبت 4 أبريل الساعة ١٠ ونصف صباحًا والإعادة الرابعة والنصف عصرًا على قناة "TeN" على تردد 11430 رأسي.