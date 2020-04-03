Advertisements

تسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا في سوسة

الجمعة 03/أبريل/2020 - 09:29 م
بوابة الفجر
مروى الجلاصي
أعلن سامي الرقيق المدير الجهوي للصحة بسوسة، تسجيل 4 حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجدّ، مساء اليوم الجمعة 03 أفريل 2020، ليرتفع بذلك العدد الجملي للمصابين إلى 45.

وأوضح الرقيق في تصريحاته، أن الحالات المسجلة ناجمة عن عدوى محلية تتوزع في المناطق التالية: حالتان بكندار وحالة بالقلعة الصغرى وحالة بالقنطاوي.

ويذكر، أن وزارة الصحة التونسية كانت قد أعلنت أنه بتاريخ 02 أفريل 2020، تم تسجيل 40 حالة إصابة جديدة، ليصبح العدد الجملي للمصابين بهذا الفيروس، وذلك بعد التثبت من المعطيات وتحيينها، 495 حالة مؤكدة من بين 5736 تحليلا جمليا، تتوزع على 22 ولاية.

أخبار تهمك

طبيب مصري يُعلن خطة الصين للقضاء على كورونا.. ويوجه نصيحة للمواطنين

منذ ساعة و 17 دقيقة

علماء يفجرون مفاجأة تسعد الملايين بشأن علاج كورونا.. ولكن هناك خبر سيئ

منذ يوم

عاجل - تركي آل الشيخ يكشف حقيقة تدخله في انتقال أحمد فتحي لبيراميدز

منذ ساعتين و 50 دقيقة

"الصحة": 120 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و8 حالات وفاة

منذ ساعة و نصف

شكر للسيسي وتحذير للشرق الأوسط.. 3 رسائل مهمة من "الصحة العالمية"

منذ حوالي 7 ساعات

هل يمد حظر التجوال أسبوعين آخرين؟.. مجلس الوزراء يحسم الأمر

منذ حوالي 13 ساعة

أول بيان من الفريق المصري مكتشف علاج كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل|| شاهد.. تدهور خطير في صحة الملحن خالد عادل بعد إصابته بتسمم دموي (صور)

منذ حوالي 17 ساعة

الصحة العالمية تحذر دول المنطقة من كارثة وتطالبها بـ حجر "أكثر صرامة"

منذ حوالي 13 ساعة

ليس مبابي ولا نيمار.. ريال مدريد يقترب من إعادة "رشاش الأهداف"

منذ ساعتين و 21 دقيقة

عاجل| أول علاج مصري لـ"كورونا".. وتكليفات وزارية بسرعة الإنجاز

منذ يومين

كوفيد-19.. مستجدات هامة في الصين ومفاجأة حول علاج كورونا

منذ حوالي 10 ساعات

مفاجأة صادمة بشأن كارثة سببها بعض العائدين من الخارج

منذ حوالي 13 ساعة

مجلس الوزراء يعلن موعد انتهاء مرحلة الخطر في مواجهة كورونا

منذ حوالي 13 ساعة

شوبير يكشف عن بديل أحمد فتحي في الأهلي

منذ أقل من ساعتين

آخرها "أبو ربيع".. 6 قرى مصرية عُزلت لمنع تفشي كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
06:47 م

أول بيان من الفريق المصري مكتشف علاج كورونا

عاجل - تركي آل الشيخ يكشف حقيقة تدخله في انتقال أحمد فتحي لبيراميدز

07:09 م

مجلس الوزراء يعلن موعد انتهاء مرحلة الخطر في مواجهة كورونا

08:28 ص

هل يمد حظر التجوال أسبوعين آخرين؟.. مجلس الوزراء يحسم الأمر

08:49 ص

مفاجأة صادمة بشأن كارثة سببها بعض العائدين من الخارج

08:35 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: دروس فيروس كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مبادرة الفجر "إحنا فى ضهرك".. خليك فى البيت وإحنا هنوصل شكوتك للمسئولين

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: "كورونا" يفجر الخلافات بين دول العالم