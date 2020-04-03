تسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا في سوسة

أعلن سامي الرقيق المدير الجهوي للصحة بسوسة، تسجيل 4 حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجدّ، مساء اليوم الجمعة 03 أفريل 2020، ليرتفع بذلك العدد الجملي للمصابين إلى 45.





وأوضح الرقيق في تصريحاته، أن الحالات المسجلة ناجمة عن عدوى محلية تتوزع في المناطق التالية: حالتان بكندار وحالة بالقلعة الصغرى وحالة بالقنطاوي.





ويذكر، أن وزارة الصحة التونسية كانت قد أعلنت أنه بتاريخ 02 أفريل 2020، تم تسجيل 40 حالة إصابة جديدة، ليصبح العدد الجملي للمصابين بهذا الفيروس، وذلك بعد التثبت من المعطيات وتحيينها، 495 حالة مؤكدة من بين 5736 تحليلا جمليا، تتوزع على 22 ولاية.