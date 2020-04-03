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فتحي يرد على تصريحاته ضد الأهلي

الجمعة 03/أبريل/2020 - 09:49 م
بوابة الفجر
محمد الصو
شن أحمد فتحي ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، هجومًا شديدًا على وسائل الإعلام المختلفة بسبب نقل تصريحات على لسانه دون علمه.

ورد فتحي على التصريحات التي تداولتها المواقع الرياضية من خلال تويتة عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" حيث قال :" ‏لم أتحدث مع أى صحيفة مصرية أو عربية أو أى وسيلة إعلامية طوال الفترة الماضية ".

وأضاف فتحي قائلاً :" وإن أردت توضيح أمر معين سيكون من خلال حساباتى الموثقة على السوشيال ميديا وربنا يحمى الجميع ".

وأعلن أحمد فتحي، الرحيل عن صفوف الأهلي بنهاية الموسم الجاري بعد انتهاء تعاقده بصورة رسمية وعدم التوصل لاتفاق بشأن التجديد.

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