أبشر الجوازات طريقة استعلام صلاحية الإقامة للوافدين absher.sa وتمديد تأشيرة العودة للمواطنين

أعلنت أبشر الجوازات خطوات الاستعلام عن صلاحية الإقامة في المملكة العربية السعودية وفعلت رابط الاستعلام عن مدة الإقامة للوافدين والتأكد من صلاحية الإقامة وكيفية تجديدها تجنبا للمخالفات بالتزامن مع حظر التجوال المفروض في المملكة من خلال المديرية العامة للجوازات عبر أبشر ضمن خدمات وزارة الداخلية السعودية، حيث فعلت مديرية الجوازات رابط الاستعلام عن صلاحية الإقامة عبر بوابة أبشر الجوازات وكافة الخدمات التي تقدمها الوزارة للوافدين في المملكة ضمن الجهود والتدابير الاحترازية التي تفرضها الحكومة السعودية لمنع تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.









طريقة استعلام صلاحية الإقامة أبشر الجوازات





وعن طريقة استعلام صلاحية الإقامة أوضحت مديرية الجوازات أن خطوات الاستعلام عن الإقامة تتمثل في التالي:-





الدخول إلى رابط الاستعلام عن صلاحية الإقامة وتسجيل رقم الهوية الوطنية أو اسم المستخدم وكلمة المرور، أو من خلال الصفحة الرئيسية لبوابة أبشر الإلكترونية والبدء في تسجيل مستخدم جديد ثم العودة لتسجيل اسم المستخدم وكلمة المرور، من هنا





وفي الخطوة التالية يتم تسجيل رقم الإقامة والرمز المائي المسجل ثم يتم الاستعلام على الصلاحية، حيث ستظهر نتيجة الاستعلام عن صلاحية الإقامة سواء ما إذا كانت الإقامة صالحة ومعرفة مدة الصلاحية وموعد التجديد أو منتهية الصلاحية وكيفية تجديدها.





إلغاء تأشيرة الخروج النهائي والخروج والعودة





وعن إلغاء تأشيرة الخروج النهائي والخروج والعودة أوضحت مديرية الجوازات تساءل البعض حول مصير تأشيرة الخروج والعودة خاصة بعد تعليق رحلات الطيران الدولي، مطالبة المقيمين الذين شارفت تأشيرة الخروج والعودة أو الخروج النهائي الخاصة بهم على الانتهاء إلى إلغاء التأشيرة حتى لا يتعرضوا لغرامات بسبب مخالفة الأنظمة.









أبشر تمديد تأشير العودة





كما فعلت المملكة العربية السعودية إمكانية تمديد تأشيرة العودة للمواطنين السعوديين المتواجدين في الخارج والذين تعطل دخولهم المملكة بسبب حظر الطيران الدولي الذي طبقته عدة دول من بينها السعودية ضمن إجراءات مكافحة فيروس كورونا المستجد التي تسببت في تعليق حركة الطيران حول العالم.



