بعد حظر التجول.. تسهيلات حكومية باستخراج "الفيش" و"البطاقة" وشهادات الميلاد

وضعت الحكومة مجموعة من التسهيلات لاستخراج الأوراق الثبوتية، في ظل تفشي وباء الكورونا وفرض حظر التجوال حيث أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 120 حالة مصابة بينهم 3 أجانب و117 مصريًا، عائدون من الخارج، ومخالطين للحالات الإيجابية حيث أن إجمالي المصابين بالفيروس حتى اليوم الجمعة 985 حالة منهم 216 حالة شفيت و66 حالة وفاة.





الرقم القومي

وسهلت وزارة الداخلية طريقة استخراج أو تجديد "البطاقة الشخصية"، عبر موقع الحكومة الإلكترونية، ليتسلم المواطن البطاقة في المنزل خلال مدة لا تزبد عن ٧٢ ساعة ضمن دور الوزارة في خدمة المواطن خلال أزمة الكورونا.





يدخل المواطن إلي موقع الحكومة الإلكترونية، ثم اختار "خدمات المواطنين"، واختار قائمة "الموضوعات"، ثم اختار "بدل فاقد" أو "بطاقة جديدة" أو "تجديد" لبطاقة الرقم القومي، تظهر للمواطن صفحة البيانات التي يجب ملؤها من خلال خطوات متسلسلة، الخطوة الأولى: "سلة الطلبات" وتظهر فيها قائمة يختار منها بطاقة الرقم القومي.





يختار المواطن الخطوة الثانية "بيانات الطلب"، بيانات الوثيقة المطلوبة من (الاسم – اسم الأم – الوظيفة)، تتضمن الخطوة الثالثة (بيانات مقدم الطلب) فيها تظهر بيانات مقدم الطلب، وتظهر نوع الوثيقة إذا كانت بدل فاقد أو بدل تالف أو تجديد بطاقة أو تغيير بيانات.





ينهي المواطن الخطوة الرابعة (بيانات مقدم الطلب)، وهي بيانات (الاسم-الرقم القومي- اسم الأم -البريد الإلكتروني - تليفون محمول والمنزل والعمل - رقم الشقة - رقم الدور- رقم المنزل - اسم الشارع- الرقم البريدي- المحافظة).





يحدد المواطن في الخطوة الرابعة (نظام الدفع)، الدفع عند الاستلام أو الدفع الإلكتروني، ويفضل اختيار الدفع عند الاستلام، حيث تسليم البطاقة خلال مدة لا تزيد عن 72 ساعة، على أن يتم سداد قيمة استمارة بطاقة الرقم القومي وتكلفة التوصيل عند الاستلام، كما يمكن السداد عن طريق بطاقات الائتمان.





وفي حالة عدم وجود مقدم الطلب في مكان الاستلام، يتم الاتصال به عن طريق الهاتف ثلاث مرات لتحديد موعد آخر، في حالة عدم استقبال المكالمة، يجب على مقدم الطلب الذهاب إلى إدارة الأحوال المدنية بالعباسية لاستلام الطلب.





الفيش الجنائي

أتاحت وزارة الداخلية للمواطنين فرصة الحصول على الصحفية الأحوال الجنائية "الفيش" من المنزل، عن طريق الدخول على موقع الوزارة وتسجيل البيانات واختيار وسيلة للدفع الإلكترونى.





يستلم المواطن الفيش الجنائي بعد يومين، بشرط أن يكون سبق للمواطن تسجيل بياناته باستخراج صحيفة سابقة، أو تسجيل البيانات لدى استخراج بطاقة الرقم القومي.





رخصة القيادة

أعلنت وزارة الداخلية، عن تجديد رخصة القيادة من خلال الموقع الرسمي لوزارة الداخلية https:www.moi.gov.eg.





يقوم المستخدم لتجديد الرخصة بالموافقة على الشروط، يختار المستخدم رخصة المركبة المطلوب تجديدها، ويجب أن تكون المركبة ترخيص ملاكي أو دراجة نارية وأن تكون أقل من 2030 سي سي​.





يجب على المواطن أن يدفع جميع الرسوم والمخالفات والتأمين لإجراء عملية تجديد الرخصة، ولا يجوز توصيل الرخصة في حالة وجوب الفحص الفني أو وجود حظر بيع، يحدد المستخدم عند تقديم تجديد الرخصة، توصيل الرخصة إلى عنوان معين أو استلامها من وحدة المرور، إذا المركبة ليست في حالة فحص أو حظر.





إذا اختار المستخدم توصيل الرخصة، تحدث الوزارة الطلب بعد إصدار الرخصة برقم شحنة التوصيل، ويتم عرض رقم الشحنة في الطلب الموجود، ويقدم المواطن المستندات المطلوبة، الرخصة السابقة، صورة بطاقة الرقم القومي سارية والاطلاع على الأصل، شهادة براءة الذمة "شهادة المخالفات"​





شهادة الميلاد