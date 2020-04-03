بعد انتشار كورونا.. جميلة عوض تدعو العالم للعودة إلى الطبيعة

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شاركت الفنانة جميلة عوض صورة من أحدث جلسة تصوير لها، وظهرت بمظهر عميق وهي ترتدي ملابس صيفية خفيفة وتحمل بعض الزهور، وشعر منسدل على كتفيها،وذالك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وكتبت "عوض" تعليقا على هذه الصورة وهي تتحدث مع العالم وتتعجب من بحث الناس عن المال ورغبتهم في الوصول إلى أعلى المناصب والابتعاد التام عن الطبيعة قائلة "لماذا لا نعود للطبيعة النقية؟ نقتات من أرضها، نسبح في بحارها، نتنقل بين برارها دون احتياج أن نلهث وراء المدنيةأنا غنية كون السماء لحافي والأرض بساطي والبحر لي الأرواح النقية تتلاقى والخيل صحبتي..#كفاية_جري".



ويعتاد الفنانين مشاركة جمهورهم بأحدث جلسات تصويرهم وقضاء الوقت معهم،للإبتعاد عن الملل الذي يصاحب الحجر المنزلي الذي يعاني منه العالم للوقاية من فيروس كورونا المستجد والرغبة في منع الاختلاط.



يذكر أن آخر أعمال الفنانة جميلة عوض مشاركتها في فيلم "بنات ثانوي"، والذي شارك فيه عدد من الفنانين منهم هنادي مهنا ومحمد الشرنوبي ومايان السيد ومي الغيطي وهدى المفتي وكريم قاسم ،وهو تأليف أيمن سلامة وإخراج محمود كامل.



