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هند صبري تطلق حملة "انتوا مش لوحدكم" دعمًا لأطباء مصر وتونس

الجمعة 03/أبريل/2020 - 10:28 م
هند صبري
هند صبري
يارا أحمد
أطلقت النجمة هند صبري عبر صفحاتها على مواقع التواصل الإجتماعي الفيس بوك وتويتر وانستجرام هاشتاج انتوا مش لوحدكم الذي اطلقته من خلال فيديو وضعته على صفحاتها دعما لأطباء تونس ومصر .


الحملة تتضمن وجبات ساخنة للجيش الأبيض كما تم تسمية الأطباء والعاملين بالمستشفيات من مختلف التخصصات في القطاع الطبي من مطعم craves وناشدت النجمة متابعيها عبر صفحاتها في تونس ومصر توجيه عبارات تشجيعية ومعبرة عن شعور المواطنين تجاه أطباء البلدين وسيتم ايصالهم مع الوجبات الساخنة للمستشفيات.


الجدير بالذكر أن هند تقوم بجهد كبير منذ بداية الازمة لدعم تواجد المواطن المصري والتونسي والعربي في بيته وان يبتعد عن الزحام حتى نستطيع محاربة كارثة الكورونا.

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