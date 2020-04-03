ترامب: سأدرس بجدية بالغة حزمة للبنية التحتية

ودعا ترامب ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، الجمعة، لإعطاء دور أكبر للأمم المتحدة في مكافحة تفشي وباء كورونا "كوفيد-19"، وفق بيان للبيت الأبيض.





وبحسب البيان، أجرى ترامب وماكرون محادثة هاتفية ناقشا خلالها عقد اجتماع للدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن في وقت قريب لتعزيز التعاون في الأمم المتحدة للقضاء على الوباء وضمان السلام والأمن الدوليين.





جوتيريس يدعو لوقف القتال عالميا و"إعلان الحرب" على كورونا

والدول الخمس الدائمة العضوية هي: بريطانيا والصين وفرنسا وروسيا والولايات المتحدة.





بيان البيت الأبيض تزامن مع دعوات أطلقها أنطونيو جوتيريس، الأمين العام للأمم المتحدة، الجمعة، بوقف القتال في مختلف أنحاء العالم لتركيز الجهود على مكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".





وقال جوتيريس، خلال تقديمه تقريرا حول التطورات الحاصلة منذ إطلاق دعوته يوم 23 مارس/آذار الماضي، إنه "توجد فرصة للسلام، لكننا بعيدون عن تحقيقه. الحاجة إلى ذلك عاجلة. ستصل عاصفة (كوفيد-19) حاليا إلى جميع مواقع النزاع".





وحذر من أن "الأسوأ لم يأتِ بعد" في الدول التي تشهد نزاعات، داعيا إلى وقف لإطلاق النار في مختلف أنحاء العالم للمساعدة على وقف انتشار الفيروس.



