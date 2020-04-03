عمرو أديب عن الكورونا: "في ناس بتستعبط.. ومصيبة هتحصل على دماغنا"

قال الإعلامي عمرو أديب، إن نسبة الزيادة اليومية في الإصابات بفيروس الكورونا في مصر ليست مخيفة، مضيفا: "عندي معلومة أن عدد حالات الإصابة تخطت 1000 حالة بعد صدور بيان وزارة الصحة اليوم".





وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن المصريين يعتقدون أنهم لن يصابوا بالكورونا، معقبا: "في حالة اطمئنان غريبة، وزيادة عن اللزوم.. الشعب مش واخد باله"، متسائلا: "ليه ناس النهاردة راحت صلت الجمعة، حسيتوا بإيه".





وأضاف الإعلامي عمرو أديب، "المصريين حاسين أنهم ضد الكورونا، في ناس بتستعبط، وبتعرض حياتهم وحياة بلدك للخطر"، متابعا: "في ناس مش حاسة أن في مصيبة هتحصل على دماغنا لو فضلوا كده، وإحنا مش مستعدين نشيل جهلكم".





وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الجمعة، عن خروج 15 مصريًا من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 216 حالة.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفعت لتصبح 296 حالة، من ضمنهم الـ 216 متعافيًا.





وأضاف أنه تم تسجيل 120 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم 3 أجانب و117 مصريًا، بينهم عائدون من الخارج إضافة إلى المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها سابقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 8 حالات، بينهم أجنبي و7 مصريين.





وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وذكر المتحدث أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الجمعة، هو 985 حالة من ضمنهم 216 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و66 حالة وفاة.





وأكد مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور ظهور أي إصابات سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.



