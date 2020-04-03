أخبار الزمالك اليوم الجمعة 3 إبريل: قرار صادم تجاه نجم الفريق.. الأبيض يقترب من حسم كبرى صفقاته الصيفية.. أخر تطورات تجديد عقد كارتيرون





شهد نادي الزمالك اليوم الجمعة ٣ أبريل العديد من الأخبار الهامة والانباء المثيرة داخل جدران القلعة البيضاء أبرزها حقيقة مفاوضات الأهلي مع مدافع الفريق والزمالك يقترب من حسم كبرى صفقاته وأخر تطورات تجديد عقد كارتيرون وغيرها من الأخبار الهامة.





أهم أخبار نادي الزمالك اليوم





سمير عثمان يكشف سبب عدم احتساب ركلة الجزاء المثيرة بلقاء الزمالك والمقاصة





كشف سمير محمود عثمان الحكم الدولي السابق سبب عدم احتساب جهاد جريشة حكم مباراة الزمالك ومصر للمقاصة، لكرة احمد سامي الشهيرة التي لعبها بيده.





وقال عثمان في تصريحات تليفزيونية على شاشة قناة الزمالك ببرنامج أخبارنا مع الإعلامي أحمد جمال: جهاد جريشة لم يرى كرة احمد سامي التي قام بلعبها بيده.





وأضاف : من الوارد أن يجامل اي حكم لأي فريق ولكن في كرة مشتركة او ضربة جزاء بها شك، ولكن في كرة احمد سامي من المستحيل ان يكون الحكم شاهدها بعينه ويتجاهل احتسابها.





خاص - حقيقة رغبة الأهلي في ضم مدافع الزمالك السابق





كشف مصدر داخل النادي الأهلي، عن حقيقة رغبة النادي الأحمر في التعاقد مع التونسي حمدي النقاز لاعب الزمالك السابق في الصيف المقبل لتعويض رحيل أحمد فتحي.





وقال المصدر إن الظهير الأيمن التونسي ليس ضمن اهتمامات النادي الأحمر لضمه في الصيف المقبل.





وأضاف المصدر بأن لجنة التخطيط بالأهلي لا ترى بأن النقاز يناسب الفريق الأحمر، وبالتالي فمن الصعب التفاوض معه لتعويض رحيل أحمد فتحي.





الزمالك يصدم صالح جمعة





وجه مسئولو النادي الزمالك صدمة قوية لصالح جمعة لاعب وسط الفريق الأول بالنادي الأهلي بشأن التعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.





واكد مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك على أنه لم يتفاوض مع صالح جمعة لاعب وسط الأهلي ولا ينوي التفاوض مع أي لاعب من داخل صفوف القلعة الحمراء.





الزمالك يقترب من حسم كبرى صفقاته الصيفية





بات نادي الزمالك قريبًا من حسم صفقة من العيار الثقيل خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، حيث يسعي الفريق الابيض لتدعيم صفوفه بقوة.





ويرغب عمر جابر لاعب فريق بيراميدز، في العودة مره أخرى إلى الزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وعرض عمر جابر على مسؤلو الزمالك العودة مره أخرى، عن طريق وساطة من شيكابالا، في ظل النقص في الجبهة اليمنى لأبناء ميت عقبة، بعد هروب حمدي النقاز، وعدم وجود سوى حازم إمام والناشئ أحمد عيد.





الزمالك يكشف أخر تطورات ملف تجديد كارتيرون ومصير البلدوزر





كشف مرتضى منصور رئيس الزمالك، عن أخر تطورات ملف تجديد عقد مدرب الفريق الفرنسي باتريس كارتيرون.





وقال رئيس الزمالك: "كارتيرون سوف يستمر مع الزمالك خلال الموسم المقبل، واتفقنا معه على تجديد العقد".









وعن مصير بلدوزر الزمالك علق قائلا: "مصطفي محمد لن يرحل على الإطلاق حتى إذا وصل عرض خيالي فهو من أبناء الزمالك.





مرتضى منصور يفجر مفاجأة نارية بشأن مفاوضات الزمالك وصفقة القرن





فجر مرتضى منصور رئيس الزمالك، مفاجأة نارية، بشأن الأنباء التي ترددت حول تفاوض فريقه مع عبد الله السعيد نجم بيراميدز.





وقال رئيس الزمالك: "لم ولن أتفاوض مع عبد الله السعيد نهائيا".





أكدت تقارير صحفية، أن مسئولي الزمالك يستعدون للدخول في مفاوضات مع علي جبر نجم دفاع براميدز الحالي والزمالك السابق من أجل العودة إلى صفوف الفريق مرة أخرى بداية من الموسم المقبل.





وأوضحت التقارير الصحفية أن أهم الشروط التي وضعها الزمالك في صفقة التعاقد مع علي جبر هو أن يتم التعاقد معه كصفقة انتقال حر بدون أن يدفع الزمالك أي أموال لبراميدز بالإضافة إلى تخفيض قيمة عقده التي كان يتقاضاها في براميدز، حيث سيحصل على الفئة الأولى في الزمالك.





الفيفا يصدم الزمالك ويغرمه نصف مليون يورو بسبب شيكابالا





أكدت تقارير صحفية برتغالية، أن الفيفا قرر تغريم الزمالك 500 ألف يورو لصالح سبورتنج لشبونة البرتغالي بسبب محمود عبدالرازق "شيكابالا".





وكان الفريق البرتغالي قد تقدم بشكوى ضد الزمالك في عام 2016، بسبب تأخر الفريق الأبيض في دفع باقي مستحقات صفقة ضم شيكابالا من الفريق البرتغالي.





قرار صادم من الزمالك تجاه إمام عاشور





اتخذ نادي الزمالك قرار مفاجئ تجاه إمام عاشور لاعب الفريق بشأن تحديد موقفه في النادي من الرحيل أو البقاء.





واستقر نادي الزمالك على خروج إمام عاشور خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة إلى أي نادي على سبيل الإعارة للحصول على فرصة مشاركة وإكتساب بعض الخبرات.



