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وزير التعليم: الهدف من الامتحان هو قياس الفهم لا الحفظ وهو كتاب مفتوح .. ويكشف سبب التزاحم على الشرائح

الجمعة 03/أبريل/2020 - 10:22 م
الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم
الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم
قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الجمعة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية " اكسترا نيوز"، إن نتيجة الاختبارات التي تمت باستخدام التابلت على 517 ألف طالب خلال شهر مايو الماضي، حققت نجاح هائل، بالمدارس الخاصة والحكومية.

وأكد وزير التربية والتعليم أن هناك فريق تكنولوجي كبير متخصص لحل جميع المشكلات التي تواجه الطلاب، وليس شرطًا أن يكون المعلم ملمًا بالتكنولوجيا، لوجود مهندس تكنولوجي في المدارس.

وقال "شوقي": "نجرب النموذج الذي يقدم في البيت، وقوة الشبكة والتحكم فيها يتم بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتتم تقوية نقاط التقوية الضعيفة".

وعن التزاحم على الشرائح، قال: "لسنا من يقوم بتوزيع الشريحة ومن يقوم بتوزيعها المصرية للاتصالات والسنترالات عددها لا يكفي ولذا قمنا بفتح 278 إدارة، وما يقارب الـ 500 مدرسة، والناس تنتظر لأخر الوقت وهذا ما يسبب التزاحم"، مشيرًا إلى أنهم يعملون في ظروف استثنائية، والمدرسون والإداريون مطلوب منهم الجلوس في المنزل كما أن فتح المدارس يستدعي تصريحات من العديد من الجهات وكذلك تعقيم المدارس.

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