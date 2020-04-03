تامر هاشم يكشف لـ"الفجر الفني" عن مواقفه الطريفة مع أسماء جلال في "حكايات بنات"

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أعرب الفنان تامر هاشم، عن سعادته بالمشاركة في مسلسل "حكايات بنات 4"، الذي تعرض حالياً على شاشات التليفزيون، وتدور أحداثها حول مناقشة مشكلات أربعة فتيات.



وقال تامر هاشم في تصريح خاص لـ" الفجر الفني "، أنه لم يتوقع ردود أفعال الناس بهذا الشكل، حيث إنه كان متخوف من البداية بفكرة أن الناس لا تتقبل الشخصيات الجديدة، لأنها مرتبطة بالشخصيات القديمة، ولكن تفاجأ أن هناك نسبة كبيرة من الجمهور أعجبت بالشخصيات الجديدة وارتبطت بها.



وأشار "هاشم" أنه تابع ردود أفعال الجمهور من خلال السوشيال ميديا، ووجد أن الناس مشدودة نحو علاقة فارس وجميلة، مضيفاً أن شخصية فارس قريبة من شخصيته في الحقيقة، وهذا السبب ساعده بأن يقوم بالدور بشكل جيد، معبراً عن ذلك قائلاً"كنت مرتاح في الدور وأنا بمثله".



وأضاف "تامر" أن كواليس العمل بينه وبين أسماء جلال كانت في منتهي الجمال والمتعة معبراً عن ذلك قائلاً"من المواقف الظريفة اللى جمعت بيني وبين أسماء هو لما يكون هناك مشهد رومانسي، وبعد أما نخلصه نفضل نضحك كتير، زي مشهد "إحنا صحاب بس"، بالإضافة أن أسماء كانت بتتعصب مني لما اركز في حواري بس واسيب حوارها".



يشار إلى أن مسلسل "حكايات بنات 4' تدور أحداثه في فكرة مناقشة قضايا الفتيات، ويجسد البطولة في هذا الجزء بطلات يختلفن عن الأجزاء السابقة وهن أسماء جلال، هاجر أحمد، هند عبد الحليم، ميرنا نور الدين، كما يشارك فيه حازم إيهاب، رمزي، تامر هاشم، لينر، محمد يسري، أحمد حسين، مي حسين، وغيرهم، وهي من تأليف نهال سماحة، محمد عبد العزيز، مايان هاني، ومن إخراج مصطفى أبو سيف.