كورونا.. ألمانيا تتهم أمريكا بالاستيلاء على 200 ألف كمامة





قالت السلطات الألمانية، مساء اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة الأمريكية استولت على 200 ألف كمامة طبية، كانت قد اشترتها برلين؛ من أجل استخدامها في مكافحة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19".





هذا وأكد سيناتور الشؤون الداخلية بالعاصمة برلين أندرياس غييسل، في بيان، على أن "الولايات المتحدة استولت على 200 ألف كمامة طبية من نوع FFP-2، في العاصمة التايلاندية بانكوك" ، موضحاً أن "تلك الكمّامات كانت قد اشترتها ولاية برلين من أجل استخدامها للوقاية ومكافحة كورونا".





وأضالف غييسل: "لا يمكنكم التصرف هكذا مع الشركاء، ولا يجوز القيام بأساليب الغرب الوحشية حتى في أوقات الأزمات الدولية"، واصفا ذلك بأنه "قرصنة"، لافتاً إلى أن "الشركة الأمريكية أعادت الأموال إلى ولاية برلين، التي دفعتها الأخيرة للحصول على الكمامات، إثر هذه الحادثة".





وبحسب وسائل إعلام ألمانية، كانت ولاية برلين قد اشترت في وقت سابق، تلك الكمامات من شركة أمريكية.



