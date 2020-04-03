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كورونا.. ألمانيا تتهم أمريكا بالاستيلاء على 200 ألف كمامة
الجمعة 03/أبريل/2020 - 10:16 م
وكالات
قالت السلطات الألمانية، مساء اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة الأمريكية استولت على 200 ألف كمامة طبية، كانت قد اشترتها برلين؛ من أجل استخدامها في مكافحة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19".
هذا وأكد سيناتور الشؤون الداخلية بالعاصمة برلين أندرياس غييسل، في بيان، على أن "الولايات المتحدة استولت على 200 ألف كمامة طبية من نوع FFP-2، في العاصمة التايلاندية بانكوك"، موضحاً أن "تلك الكمّامات كانت قد اشترتها ولاية برلين من أجل استخدامها للوقاية ومكافحة كورونا".
وأضالف غييسل: "لا يمكنكم التصرف هكذا مع الشركاء، ولا يجوز القيام بأساليب الغرب الوحشية حتى في أوقات الأزمات الدولية"، واصفا ذلك بأنه "قرصنة"، لافتاً إلى أن "الشركة الأمريكية أعادت الأموال إلى ولاية برلين، التي دفعتها الأخيرة للحصول على الكمامات، إثر هذه الحادثة".
وبحسب وسائل إعلام ألمانية، كانت ولاية برلين قد اشترت في وقت سابق، تلك الكمامات من شركة أمريكية.
ووفقاً لأحدث البيانات، تخطت عدد الإصابات بالفيروس عالميًا حاجز مليون و85 ألف حالة، وزاد عدد الوفيات عن 58 ألف حالة، في حين تماثل أكثر من 228 ألف شخص للشفاء.
هذا وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.
كما يذكر أن الصحة العالمية، قد صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الجاري، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.
ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.
وأجبر انتشار الفيروس دولا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وفرض حظر التجول، وتعطيل الدراسة، وإلغاء فعاليات عديدة، ومنع التجمعات العامة، وإغلاق المساجد والكنائس.
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