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برشلونة يحدد سعر بيع لاعبه

الجمعة 03/أبريل/2020 - 10:15 م
بوابة الفجر
حددد نادي برشلونة الإسباني سعر بيع لاعبه في فترة الانتقالات الصيفية القادمة بعد نهاية الموسم الجاري.

ذكرت صحيفة الديلي اكسبريس البريطانية، أن برشلونة حدد سعر بيع مدافعه صامويل أومتيتي بـ50 مليون يورو بعد قرار الإدارة بالاستغناء عن خدماته.

واضافت الصحيفة، أن تشيلسي وآرسنال ومانشستر يونايتد يطاردون أومتيتي، ويرغبون في التعاقد معه خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة

وأضافت الصحيفة أن البارسا سيوافق على بيع أومتيتي لأندية البريميرليج ليس بأقلٍ من مبلغ 50 مليون يورو، في محاولة للاستفادة من اللاعب ماديًا وتسخير عائد بيعه في جلب مدافع قوي.

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