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نشرة حوادث "الفجر": قرارات جديدة للنائب العام.. وسقوط ضابط مفصول ومستشار مزور

الجمعة 03/أبريل/2020 - 10:28 م
أرشيفية
أرشيفية
داليا عادل
شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من اليوم الجمعه، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الفجر"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الفجر أبرز تلك الأخبار:

أقدم مسجل خطر على إصابة موظف ونجله والشروع في قتلهما، حتى تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطه، وأمرت النيابة العامة بالاستعلام عن المصابين تمهيدا للاستماع إلى أقوالهما، وطالبت بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة.

أقدم حارس عقار سابق، على سرقة عيادة طبيب، في المعادي، لتنطبق عليه مقولة "حاميها حراميها"، حتى تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطه، ولتقرر النيابة حبسه بتهمة سرقة أجهزة كهربائية، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت بسرعة تحريات المباحث حول الصحيفة الجنائية للمتهم. 

فُصل من عمله كـ"ضابط شرطة"، بعد أن وصل إلى رتبة رائد، ليتجه إلى تجارة المخدرات والأسلحة، بطريقة غير مشروعة.

الضابط المفصول كان يتوجه من منطقة المطرية إلى قرية الشوبك التابعة لمركز الصف، بجنوب محافظة الجيزة، لشراء المواد المخدرة من أحد تجار الكيف بالمركز.

نجحت الادارة العامة لمباحث الأموال في ضبط شخصين لقيامهما بالإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى بنطاق محافظتى الجيزة والمنيا.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام أحد الأشخاص (يحمل جنسية إحدى الدول العربية - مقيم بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر بالجيزة) بمُمارسة نشاطًا واسع فى مجال التعامل بالنقد الأجنبى وتحويل الأموال من وإلى إحدى الدول العربية، مقابل عمولة يتحصل عليها عن كل مبلغ مالى يتم تحويله مما يُعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.

وجه النائب العام، المستشار حمادة الصاوي، سائر النيابات بالجمهورية، باتخاذ كافة الإجراءات القانونية؛ للتصدِّي لِمَا يُعرَض على عليها من محاضر وبلاغات مخالفةُ البعض لقرارات حظر الانتقال أو التحرك بالطرق.

وكذلك اتخاذ اللازم مع استغلال آخرين الظروف الراهنة للغش بالأدوات والمواد الطبية الوقائية وبعض السلع الاستراتيجية ومستلزمات المعيشة الضرورية، وتخزين كميات كبيرة منها لاحتكارها وبيعها بأزيد من الأسعار الرسمية المُقرَّرة، وعدم الالتزام بغلق المحال -المُقرَّر غلقها- في المواعيد المُحدَّدة لذلك؛ كل هذا محاولة منهم لاستغلال ما تمرُّ به البلاد من ظروف استثنائية للتكسُّب بطريق غير مشروع.

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