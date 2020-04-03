أمانة الشرقية تستغل حظر التجول لتعقيم الشوارع ضد "كورونا"





أعلنت أمانة المنطقة الشرقية، اليوم الجمعة، أنها تواصل تكثيف جهودها لأعمال التطهير والتعقيم والنظافة لمكافحة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد -19"، في اللهابة والمراكز التابعة لها، التي شملت الشوارع والمواقع والأسواق والمنشآت الغذائية والمرافق العامة والصرافات الآلية والجهات الحكومية.





ويأتي ذلك استمراراً للجهود المبذولة واستكمالاً للإجراءات الوقائية والاحترازية، التي اتخذتها للحد من انتشار فيروس كورونا، وضمن مبادرة القطاع البلدي؛ لحماية المواطنين والمقيمين، والمحافظة على صحتهم وسلامتهم.





هذا وجهّزت الأمانة عدداً من المعدات، التي تتناسب مع عملية النظافة والتعقيم وغسل ورش الأرصفة والشوارع مستفيدةً من منع التجول مستخدمة كوادر مؤهلة ومواد ذات جودة عالية، إضافة إلى جولاتها الرقابية على الأسواق الغذائية للوقوف على التزامها بالتنظيمات الاحترازية وتطبيق الاشتراطات ووسائل السلامة لضمان توفير بيئة آمنة للمتسوقين وسلامة الجميع.



