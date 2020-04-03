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الأهلي يقترب من ضم بديل أحمد فتحي

الجمعة 03/أبريل/2020 - 10:34 م
أحمد فتحي
أحمد فتحي
الفجر الرياضي

اقترب الأهلي بطل الدوري المصري في الموسم الماضي من حسم أول صفقاته في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بالتعاقد مع رجب بكار ظهير أيمن براميدز وذلك من أجل تعويض رحيل أحمد فتحي.

وأكدت تقارير صحفية أن الأهلي تمكن بالفعل من الحصول على توقيع رجب بكار من براميدز تمهيدا للتعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت التقارير الصحفية أن إدارة الأهلي اقتربت من حسم صفقة رجب بكار الذي أبلغ الأخير إدارة براميدز برغبته في الانضمام إلى الأهلي.

ووصعت إدارة النادي الأهلي بجانب رجب بكار عدة بدائل أخرى مثل كريم العراقي نجم المصري وعلي فوزي نجم إنبي في حال فشلها في التعاقد مع نجم براميدز.

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