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تخطي عدد الوفيات جراء كورونا في الولايات المتحدة الـ 6920

الجمعة 03/أبريل/2020 - 10:16 م
بوابة الفجر
الفجر
تخطى عدد الوفيات من جراء فيروس كورونا في الولايات المتحدة الأمريكية، مساء اليوم الجمعة الـ 6920 وفاة.

وحذر عالم أمريكي بارز، من إمكانية أن يحصد فيروس كورونا المستجد أرواح ما بين 100 و200 ألف شخص في الولايات المتحدة.

 
وقال الطبيب أنتوني فاوتشي كبير خبراء الأمراض المعدية في المعهد الوطني للصحة لشبكة "سي إن إن"، إنّ التوقعات بأن يلقى نحو مليون أمريكي أو أكثر حتفهم بالوباء "خارج النقاش تقريبا، رغم أنها غير مستحيلة، لكنها تبقى مستبعدة جداً".

وقدم فاوتشي تقديرات بأن يتوفى ما بين 100 و200 ألف شخص في الولايات المتحدة مع "إصابة الملايين".

وأضاف العضو البارز في فريق عمل إدارة الرئيس دونالد ترامب لمكافحة الفيروس: "لا أريد أن ينقل الناس الأرقام عني، فهذا أمر سريع التغير بحيث من السهل تضليل الناس وأن تكون على خطأ".

وبدى فاوتشي متفائلا إزاء مسألة نقص أجهزة الفحص إذ قال: "في حال قارنتم الوضع الآن مع ذاك الذي كان قبل أسابيع، فلدينا عمليات فحص أكبر من السابق".

ورداً على سؤال فيما إذا كان سيسمح ذلك برفع قريب لقيود السفر والعمل، أجاب فاوتشي: "سيستغرق الأمر أسابيع. لن يتحقق غدا أو الأسبوع المقبل، بل أبعد من ذلك إلى حد قليل".

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كورونا تخطي الولايات المتحدة االوفيات 200 ألف

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