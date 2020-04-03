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إنفاذاً لأمر الملك سلمان.. تمديد "هوية مقيم" آلياً دون مقابل

الجمعة 03/أبريل/2020 - 10:40 م
خادم الحرمين الشريفين - الملك سلمان
خادم الحرمين الشريفين - الملك سلمان
الفجر السعودي

بدأت المديرية العامة للجوازات، مساء اليوم الجمعة، في تمديد "هوية مقيم" آلياً للوافدين الموجودين داخل أو خارج المملكة العربية السعودية في القطاع الخاص للمهن التجارية والصناعية المنتهية إقاماتهم من يوم 18 مارس الماضي، حتى 30 يونيو المقبل لمدة ثلاثة أشهر إضافية دون مقابل مالي، لتتطابق مع ما نُفذ مسبقاً من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

ويأتي ذلك انطلاقًا من جهود حكومة ملك المملكة العربية السعودية، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، المتواصلة في التعامل مع آثار وتبعات الجائحة العالمية فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، لاتخاذ الإجراءات التي تضمن سلامة المواطنين والمقيمين، ومواجهة الآثار المالية والاقتصادية، وإنفاذاً للتوجيهات الكريمة.

وقالت المديرية العامة للجوازات: إن تمديد "هوية مقيم" تم آلياً دون مراجعة مقرات الجوازات، ومن دون رسوم حيث ترسل رسائل نصية عبر الجوال لكافة المستفيدين، بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني ووزارة المالية.

وأوضحت أن العمل جارٍ لتمديد فترة صلاحية استخدام تأشيرات الخروج والعودة، التي تنتهي فترة صلاحيتها من تاريخ 25 فبراير الماضي، حتى تاريخ 24 مايو المقبل ولمدة ثلاثة أشهر إضافية مجاناً، ويشمل المقيمين من المهن التجارية الموجودين داخل المملكة، التي لم تستغل تأشيراتهم خلال مدة تعليق الدخول والخروج من وإلى المملكة عبر المنافذ، وأن التمديد سيتم آلياً من النظام دون مراجعة مقرات الجوازات.

وذكرت الجوازات، في تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": أن الإعفاء من المقابل المالي يكون على الوافدين من المهن التجارية المنتهية إقاماتهم من تاريخ 1441/7/23هـ الموافق 2020/3/20م، وحتى1441/11/9هـ الموافق 30 / 6 / 2020م، وذلك من خلال تمديد فترة الإقامات الخاصة بهم " آلياً "لمدة ثلاثة أشهر دون مقابل ، كما أن المرافقين المضافين في "هوية مقيم" يشملهم تمديد الإقامة فقط ولا يشملهم المقابل المالي، إذا كانت المهنة من المهن التجارية والإقامة تنتهي خلال الفترة المعلنة.

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