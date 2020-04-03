مدحت العدل: الشعب العربي أثبت أنه أكثر تحضرًا من أوروبا

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كشف الدكتور مدحت العدل عن حبه الشديد للرئيس عبد الفتاح السيسي مشيرا الى دوره الكبير للوقاية من فيروس كورونا مع إيطاليا قائلا: "أكتشفت شئ عظيم جدا أن الشعب العربي في هذا التوقيت قد أثبت انه أكثر تحضرا من جميع الأوروبيين".



وتابع "العدل" حديثه خلال لقائه مع الإعلامي "حمدي رزق" في برنامج "نظرة" قائلا: "الشيخ محمد بن زايد كلم رئيس سوريا وسألوا ماذا يحتاج من مساعدات، بالإضافة الى الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أجري اتصال مع رئيس إيطاليا لمساعدته".



وأضاف "العدل" قائلا: "حتة الأنانية وسرقة الكمامات دي معندناش،الحقيقةموقفنا متحضر من شعوب متحضرة ودي شهامة ظهرت وقت الشدة وهذا جزء من الحلم العربي، الذي حدث بمصر بعد ثورة 30 يونيو ومحاولة تحجيم دور مصر هذا حلم عربي في توقيت الجائحة قد ثبت مدى قرب الشعوب من بعضها".



وأختتم "العدل" حديثه قائلا: "موقفنا في الشدة بعكس الإدعئات التي حصلت في الإتحاد الأوروبي واتخاذهم المساعدات من المطارات وهذا سطو".