عاجل
Advertisements

وزير العدل يعلن تعليق جلسات المحاكم لمدة أسبوعين

الجمعة 03/أبريل/2020 - 10:55 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
أكد المستشار عمرو مروان، وزير العدل، أن جلسات المحاكم تم تعليقها لمدة أسبوعين في إطار مواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، مشيرًا إلى أن جميع محاكم الاستئناف والابتدائية مطبق عليها هذا القرار حتى 19 أبريل.

وقال "مروان"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي برنامج "الساعة التاسعة"، المذاع على قناة مصر الأولى، مساء الجمعة، إن القرار جزء من المنظومة والرؤية التي وضعتها القيادة السياسية وتنفذها الحكومة، لافتا إلى أن الدولة تسعى لتقليل فرص انتشار الوباء.

وأضاف، أن قاعات المحاكم دائما نكون متزاحمة بوجود المواطنين والقضاة والمتهمين والحرس وبالتالي فهناك جو يساعد على انتشار الفيروس؛ ولذلك تم تأجيل الجلسات لمدة أسبوعين لحين انحصار المرض في مصر والعالم. 

الجدير بالذكر أن المستشار عمر مروان، وزير العدل، أصدر توجيهاته لإدارة التفتيش القضائي بمخاطبة رؤساء المحاكم الابتدائية على مستوى الجمهورية بمراجعة جميع الإجراءات والاحتياطات اللازمة لمراعاة النظافة والسلامة والصحة العامة في جميع المحاكم، واتخاذ جميع الإجراءات التي من شأنها تقليل كثافة المتواجدين بها.

وتضمنت الإجراءات توجيهات الوزير، بتقسيم نظر القضايا أمام كل دائرة في المحكمة إلى قسمين، يبدأ نظر القسم الأول مع موعد بداية فتح الجلسات المقرر بالجمعية العمومية حتى الساعة 11.30 صباحا، ويسمى رول (أ)، ثم يبدأ بعد مرور وقت قليل القسم الثاني لذات الجلسة ويسمى رول (ب)، الأمر الذي سيساعد على الحد من كثافة المواطنين بالمحكمة في ذات الوقت ويحد من فرص انتشار أي عدوى بين المتقاضيين.

كما أصدر وزير العدل توجيهاته إلى مساعديه للشهر العقاري وللخبراء والطب الشرعي والديوان العام باتخاذ جميع الإجراءات والاحتياطات اللازمة؛ لمراعاة النظافة والسلامة والصحة العامة في جميع المنشآت التابعة لوزارة العدل وتوعية العاملين بكيفية تجنب العدوى والإجراءات التي يتم أتباعها في هذا الشأن.

تأتي هذه الإجراءات في إطار اهتمامات وزير العدل برفع مستوى النظافة والسلامة الصحية في جميع المحاكم والمنشآت التابعة لوزارة العدل على مستوى الجمهورية حرصًا على صحة العاملين والمترددين عليها.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كورونا تعليق جلسات المحاكم بوابة الفجر ألفجر

أخبار تهمك

مفاجأة صادمة بشأن كارثة سببها بعض العائدين من الخارج

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل - تركي آل الشيخ يكشف حقيقة تدخله في انتقال أحمد فتحي لبيراميدز

منذ حوالي 4 ساعات

أول بيان من الفريق المصري مكتشف علاج كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

مجلس الوزراء يعلن موعد انتهاء مرحلة الخطر في مواجهة كورونا

منذ حوالي 15 ساعة

علماء يفجرون مفاجأة تسعد الملايين بشأن علاج كورونا.. ولكن هناك خبر سيئ

منذ يوم

شوبير يكشف عن بديل أحمد فتحي في الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

شكر للسيسي وتحذير للشرق الأوسط.. 3 رسائل مهمة من "الصحة العالمية"

منذ حوالي 8 ساعات

هل يمد حظر التجوال أسبوعين آخرين؟.. مجلس الوزراء يحسم الأمر

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل|| شاهد.. تدهور خطير في صحة الملحن خالد عادل بعد إصابته بتسمم دموي (صور)

منذ حوالي 18 ساعة

الصحة العالمية تحذر دول المنطقة من كارثة وتطالبها بـ حجر "أكثر صرامة"

منذ حوالي 14 ساعة

الأهلي يقترب من ضم بديل أحمد فتحي

منذ ساعة الا ربع

عاجل| أول علاج مصري لـ"كورونا".. وتكليفات وزارية بسرعة الإنجاز

منذ يومين

آخرها "أبو ربيع".. 6 قرى مصرية عُزلت لمنع تفشي كورونا

منذ حوالي 10 ساعات

"الصحة": 120 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و8 حالات وفاة

منذ ساعتين و 50 دقيقة

فتحي يرد على تصريحاته ضد الأهلي

منذ ساعة و نصف

كوفيد-19.. مستجدات هامة في الصين ومفاجأة حول علاج كورونا

منذ حوالي 11 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:49 م

فتحي يرد على تصريحاته ضد الأهلي

أول بيان من الفريق المصري مكتشف علاج كورونا

06:47 م

عاجل - تركي آل الشيخ يكشف حقيقة تدخله في انتقال أحمد فتحي لبيراميدز

07:09 م

مجلس الوزراء يعلن موعد انتهاء مرحلة الخطر في مواجهة كورونا

08:28 ص

هل يمد حظر التجوال أسبوعين آخرين؟.. مجلس الوزراء يحسم الأمر

08:49 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: دروس فيروس كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مبادرة الفجر "إحنا فى ضهرك".. خليك فى البيت وإحنا هنوصل شكوتك للمسئولين

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: "كورونا" يفجر الخلافات بين دول العالم