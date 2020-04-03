وزير العدل يعلن تعليق جلسات المحاكم لمدة أسبوعين

أكد المستشار عمرو مروان، وزير العدل، أن جلسات المحاكم تم تعليقها لمدة أسبوعين في إطار مواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، مشيرًا إلى أن جميع محاكم الاستئناف والابتدائية مطبق عليها هذا القرار حتى 19 أبريل.





وقال "مروان"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي برنامج "الساعة التاسعة"، المذاع على قناة مصر الأولى، مساء الجمعة، إن القرار جزء من المنظومة والرؤية التي وضعتها القيادة السياسية وتنفذها الحكومة، لافتا إلى أن الدولة تسعى لتقليل فرص انتشار الوباء.





وأضاف، أن قاعات المحاكم دائما نكون متزاحمة بوجود المواطنين والقضاة والمتهمين والحرس وبالتالي فهناك جو يساعد على انتشار الفيروس؛ ولذلك تم تأجيل الجلسات لمدة أسبوعين لحين انحصار المرض في مصر والعالم.

الجدير بالذكر أن المستشار عمر مروان، وزير العدل، أصدر توجيهاته لإدارة التفتيش القضائي بمخاطبة رؤساء المحاكم الابتدائية على مستوى الجمهورية بمراجعة جميع الإجراءات والاحتياطات اللازمة لمراعاة النظافة والسلامة والصحة العامة في جميع المحاكم، واتخاذ جميع الإجراءات التي من شأنها تقليل كثافة المتواجدين بها.

وتضمنت الإجراءات توجيهات الوزير، بتقسيم نظر القضايا أمام كل دائرة في المحكمة إلى قسمين، يبدأ نظر القسم الأول مع موعد بداية فتح الجلسات المقرر بالجمعية العمومية حتى الساعة 11.30 صباحا، ويسمى رول (أ)، ثم يبدأ بعد مرور وقت قليل القسم الثاني لذات الجلسة ويسمى رول (ب)، الأمر الذي سيساعد على الحد من كثافة المواطنين بالمحكمة في ذات الوقت ويحد من فرص انتشار أي عدوى بين المتقاضيين.

كما أصدر وزير العدل توجيهاته إلى مساعديه للشهر العقاري وللخبراء والطب الشرعي والديوان العام باتخاذ جميع الإجراءات والاحتياطات اللازمة؛ لمراعاة النظافة والسلامة والصحة العامة في جميع المنشآت التابعة لوزارة العدل وتوعية العاملين بكيفية تجنب العدوى والإجراءات التي يتم أتباعها في هذا الشأن.