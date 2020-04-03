أخبار ريال مدريد اليوم الجمعة 3 إبريل: الريال يترك الصفقة الكبرى لبرشلونة.. نجم نابولي يقترب من الملكي.. ريال مدريد يستعد لإعادة ماكينة الأهداف إلى البرنابيو

شهد ريال مدريد اليوم الموافق الجمعه 3 أبريل 2020 العديد من الأحداث الهامة الخاصة بفريق الكرة أبرزها صراع الملكي مع برشلونة من أجل ضم بوبكر سوماري نجم ليل الفرنسي. وإليكم أهم أخبار ريال مدريد اليوم :





- نجم آياكس يعلق على اهتمام ريال مدريد بضمه

استنكر المكسيكي ادسون ألفاريز نجم دفاع آياكس أمستردام الهولندي والبالغ من العمر 22 عامًا شائعات اهتمام ريال مدريد الإسباني بضمه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وذكرت تقارير صحفية أن ألفاريز انضم في الصيف الماضي إلى آياكس قادمًا من كلوب أميركا المكسيكي مقابل 15 مليون يورو وخاض مع الفريق 23 مباراة في الموسم الحالي وسجل هدفين.





وأشارت التقارير الصحفية إلى أن ألفاريز يمكنه اللعب في أكثر مكان في الدفاع وخاصة في مركز وسط الدفاع والظهير الأيمن كما يمكنه اللعب كلاعب وسط مدافع.





وقال ألفاريز في تصريحات صحفية:"لقد سمعت شائعات بأن ريال مدريد يريدني لكنني لا أعرف أي شيء آخر، حاليًا أركز مع آياكس، لا زال بإمكاني تحقيق أشياء عظيمة هنا".





- ريال مدريد يصرف النظر عن نجم إنتر ميلان

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن ريال مدريد قرر صرف النظر والإنسحاب من المنافسة على التعاقد مع الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز نجم إنتر ميلان الإيطالي.





وأفادت صحيفة سبورت الإسبانية بأن الملكي أدرك أن رغبة مارتينيز وهي الإنضمام إلى برشلونة وأن البلوجرانا سيفعل كل شيء للظفر بخدمات النجم الأرجنتيني.





وأكدت الصحيفة الإسبانية أن ريال مدريد قرر الإنسحاب والتركيز على صفقة أخرى وهي التعاقد مع النرويجي إيرلينج هالاند نجم هجوم بروسيا دورتموند الألماني الذي تألق بشكل كبير.





وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي يعتبر الهدف الأول لريال مدريد ولكن صعوبة عقد الصفقة يجعل النادي يبحث عن خيارات أخرى.





- صراع إنجليزي إسباني على نجم وولفرهامبتون

أفادت تقارير صحفية بريطانية بأن ريال مدريد الإسباني دخل في منافسة شرسة مع مانشستر يونايتد من أجل التعاقد مع أحد نجوم وولفرهامبتون الإنجليزي.





وأكدت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن الملكي لديه رغبة في التعاقد مع المكسيكي راؤول خيمينيز نجم هجوم وولفرهامبتون.





وكشفت الصحيفة البريطانية أن هذا الإهتمام بخيمينيز جاء بعد المستوى المبهر الذي يقدمه مع وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ الموسم الماضي.





وذكرت الصحيفة البريطانية أن خيمينيز البالغ من العمر 28 عامًا والنجم السابق لبنفيكا البرتغالي وأتليتكو مدريد الإسباني خاض مع وولفرهامبتون منذ إنضمامه 88 مباراة وسجل 39 هدف وصنع 18 هدف.





- دزيوبا يكشف عن رغبته في اللعب لريال مدريد

كشف الروسي ارتيم دزيوبا نجم زينت سان بطرسبرج الروسي عن حلمه باللعب في صفوف ريال مدريد الإسباني وأكد أنه فريقه المفضل.





وقال دزيوبا في تصريحات عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي إنستجرام:"منذ طفولتي وأنا أحب ريال مدريد، إنه فريقي المفضل، عندما كان لديهم زيدان وبيكهام وراؤول وجوتي وكارلوس وفيجو وغيرهم، لو كان بإمكاني سأختار اللعب في ريال مدريد".





وأضاف: "أتذكر كيف غضب كريستيانو من إدارة ريال مدريد عندما باعوا مسعود أوزيل، أخبرهم أنهم فقدوا عقولهم عندما باعوا النجم الألماني الذي صنع نصف أهدافه".





وعن أسوأ لحظة كروية له، اختتم دزيوبا تصريحاته قائلاً:"عندما خسرنا أمام كرواتيا في ربع نهائي كأس العالم، كان الأمر مدمرًا بالنسبة لنا لكننا لم نبكي على الرغم من أنني عاطفي".





- صراع إسباني على نجم ليل

أفادت تقارير صحفية فرنسية بأنه هناك نجم جديد اقتحم أجندة الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد من أجل تدعيم خط وسط الملكي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وأكد موقع Le 10 Sport الفرنسي وجود صراع بين قطبي الكرة الإسبانية ريال مدريد وبرشلونة على النجم الفرنسي من أصل سنغالي بوبكر سوماري لاعب خط وسط ليل الفرنسي.





وكشف الموقع أن سوماري البالغ من العمر 21 عامًا مطلوب في الكثير من الأندية الإنجليزية أيضًا وأن نيوكاسل يونايتد الإنجليزي حاول التعاقد معه في فترة الانتقالات الشتوية الماضية.





وأفادت صحيفة ماركا الإسبانية أن مسئولي في قلعة سانتياجو برنابيو استقروا على ضم الشاب المميز إدواردو كامافينجا نجم خط وسط رين الفرنسي والذي يبلغ من العمر 17 عامًا فقط.





وأكدت الصحيفة الإسبانية أن ما يعرقل إتمام الصفقة حتى الآن هو سعر كامافينجا الباهظ، حيث حدد رين مبلغ 80 مليون يورو من أجل التخلي عن خدمات النجم الشاب.





- نجم نابولي مرشح للإنضمام إلى ريال مدريد

يسعي نادي ريال مدريد الإسباني لحسم التعاقد مع فابيان رويز لاعب وسط فريق نابولي الإيطالي خلال سوق الإنتقالات الصيفية القادم، وذلك لتدعيم صفوف الفريق استعدادًا للموسم المقبل.





وأكد ألفارو توريس، وكيل أعمال الإسباني فابيان رويز في تصريحات نقلتها إذاعة "كانال سور" الإسبانية إهتمام نادي ريال مدريد بالحصول على خدمات لاعب نابولي الصيف المقبل، موضحا أنه تحدث مع إدارة النادي الإيطالي بشأن عرض الملكي.





وأضاف: هناك العديد من الأندية المهتمة بالتعاقد مع فابيان رويز الصيف المقبل بعد تألقه مع نابولي في المواسم الماضية، ولكن عليه الآن التركيز مع فريق والانتظار حتي الصيف لحسم موقفه بشكل نهائي".





وارتبط فابيان رويز في الفترة الأخيرة بالعديد من أندية أوروبا، أبرزها برشلونة وريال مدريد، بعدما تألق مع نابولي منذ انضمامه في صيف 2018 قادمًا من ريال بيتيس، حيث شارك في 72 مباراة وسجل 10 أهداف.





- ليس مبابي ولا نيمار.. ريال مدريد يقترب من إعادة "رشاش الأهداف"

فجرت تقارير صحفية إسبانية مفاجأة كبرى بشأن صفقة مدوية قد يحسمها ريال مدريد الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وفجرت تقارير صحفية مفاجأة من العيار الثقيل بشأن عودة البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس الإيطالي وقائد منتخب البرتغالي إلى صفوف ريال مدريد الإسباني مرة أخري خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية فإن توقف البطولات بسبب فيروس كورونا تسبب في العديد من الخسائر الاقتصادية والمالية للعديد من الفرق الأوروبية، وعلى رأسها يوفنتوس.





وأوضحت الصحيفة أن هذه الأزمة قد تساهم في عودة الهداف التاريخي لريال مدريد إلى ناديه السابق، خاصة وأن الوضع المالي في النادي الملكي أفضل بكثير.





وأشارت الصحيفة إلى أن علاقة رونالدو مع رئيس ريال مدريد، فلورنتينو بيريز، تحسنت كثيرا خلال الفترة الماضية.





وأكدت الصحيفة على رغبة رونالدو، البالغ 35 عاما، في إنهاء مسيرته مع الساحرة المستديرة وهو داخل أسوار البرنابيو.





ورحل رونالدو، الهداف التاريخي لريال مدريد، عن القلعة البيضاء صيف 2018، مقابل نحو 112 مليون يورو، وذلك بعد 9 سنوات قضاها في إسبانيا، وحقق خلالها الكثير من الألقاب الفردية والجماعية.





- بوروسيا دورتموند يخشى انقضاض ريال مدريد على هالاند

أبدى مسؤولي نادي بوروسيا دورتموند الألماني تخوفهم الشديد، من خطف موهبة الفريق أيرلنج هلاند من قبل ريال مدريد.





وتعاقد النادي الألماني مع صاحب الـ19 عاماً في يناير الماضي قادماً من فريق ريد بول سالزبورج النمساوي مقابل 20 مليون يورو، فضلاً عن مبلغ 23 مليون يورو قيمة إضافية، وزعت بواقع 8 مليون يورو لوالد اللاعب، و15 مليون يورو لوكيل اللاعب مينو رايولا





وكانت تقارير صحفية عديدة قد أشارت لرغبة ريال مدريد في التعاقد مع الموهبة النرويجية، لقيادة هجوم النادي الملكي في فترة ما بعد الفرنسي كريم بنزيما مهاجم الفريق الحالي.





وعلمت صحيفة آس الإسبانية، نقلاً عن عدة مصادر صحفية مقربة من النادي الألماني، أن القائمين على دورتموند متخوفين من توارد تلك الأنباء بشأن متزايد.





وما عزز تلك المخاوف، هو إدراج شرط جزائي في عقد اللاعب يقدر بـ75 مليون يورو، سيكون ساري المفعول في يناير من العام القادم 2021، وهو مبلغ مناسب للغاية لإدارة ريال مدريد، قياساً على حجم موهبة اللاعب.





يذكر أن هالاند خاض 11 مباراة مع دورتموند، سجل خلالها 12 هدفاً وصنع هدفين آخرين.



