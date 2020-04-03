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صفقة تبادلية غير متوقعة بين مانشستر سيتي ويوفنتوس

الجمعة 03/أبريل/2020 - 10:54 م
يوفنتوس
يوفنتوس
أحمد عصام


يرغب نادي يوفنتوس الايطالي في التعاقد مع نجم نادي مانشستر سيتي الإنجليزي خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة وذلك استعدادا لرحيل بعض اللاعبين في الفترة القادمة.

وأشارت تقارير إنجليزية حسب ‏سكاي سبورت، إن يوفنتوس الإيطالي عرض اللاعب ذو الـ 29 عاماً دوجلاس كوستا مُقابل التعاقد مع اللاعب جابريل جيسوس مهاجم مانشستر سيتي.

ولكن قد أشارت بعض التقارير الإنجليزية في الفترة الأخيرة إلى أن بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي لن يقبل رحيل جابريل جيسوس في الصيف، خاصة وأن سيرجو اجويرو يقترب من الرحيل عن النادي.

ولا يشارك جابريل جيسوس مع مانشستر سيتي في الموسم الحالي بشكل أساسي في ظل وجود الأرجنتيني سيرجو اجويرو الذي يعتمد عليه جوارديولا بشكل أساسي.

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يوفنتوس مانشستر سيتي كوستا خيسوس ألفجر

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