أخبار برشلونة اليوم الجمعة 3 إبريل: تحديد خليفة راكيتيتش.. تطورات مفاجئة بشأن انتقال نيمار إلى البرسا.. مفاجآت في قائمة اللاعبين الذين يريد ميسي طردهم من برشلونة

شهد نادي برشلونة الاسباني اليوم الجمعة 3 - 4 - 2020 العديد من الأخبار الهامة والأحداث الساخنة الخاصة بالفريق الأول بالنادي الكتالوني، وكانت أبرز تلك الأخبار هي توابع تأجيل الدوري الاسباني في الفترة المقبلة بعد انتشار فيروس كورونا.





ويستعرض "الفجر الرياضي" أهم أخبار برشلونة اليوم الجمعة الموافق 3 - 4 - 2020 :-





- جماهير برشلونة تصدم ميسي وتختار أسطورة النادي

شهدت الساعات الماضية صدمة كبيرة للاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب فريق برشلونة الإسباني، وذلك بعد إجراء استفتاء للجماهير بشأن أفضل لاعب في تاريخ النادي، وحرصت جماهير برشلونة على الدخول عبر منصبا "رانكر" لاختيار أعظم 30 لاعب في تاريخ النادي، وشهدت القائمة بعض المفاجآت وكانت على رأسها عدم تواجد ميسي في المرتبتين الاولى والثانية.





وجاءت قائمة أفضل 30 لاعب في تاريخ نادي برشلونة كالتالي :-

1- الأرجنتيني مارادونا

2- البرازيلي رونالدينيو

3- الأرجنتيني ليونيل ميسي

4- الهولندي يوهان كرويف

5- الإسباني أندريس إنييستا

6- الإسباني تشافي هرنانديز

7- الإسباني كارليس بويول

8- البرازيلي رونالدو نازاريو

9- البرازيلي نيمار دا سيلفا

10- الإسباني جيرارد بيكيه





- مفاجأة.. برشلونة يوجه صدمة قوية إلى فاتي

كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن نادي برشلونة يفكر حاليا في إعارة فاتي إلى أي نادي أخر في الصيف القادم، وأشارت الصحيفة إلى أن نادي برشلونة يفكر في إعارة فاتي في نهاية الموسم الجاري ليحصل على فرصة مشاركة أكبر مع نادي أخر في الموسم القادم مع قلة فرص مشاركته مع ناديه.





- تيرشتيجن يثير غضب برشلونة بطلب مثير

اكدت صحيفة الماركا الإسبانية على أن كافة محاولات برشلونة مع الحارس تيرشتيجن فشلت في النهاية بسبب بعض الشروط التي فرضها الحارس على النادي، واضافت الصحيفة أن الحارس لن يوقع على عقد جديد مع برشلونة إلا عندما يحصل على أعلي راتب لحارس مرمي في العالم.





- بأوامر كيكي سيتين.. برشلونة يحدد خليفة راكيتيتش

ذكرت صحيفة آس الإسبانية أن كيكي سيتين طلب من برشلونة التعاقد مع فابيان رويز لاعب وسط فريق نابولي ليكون بديلاً للكرواتي راكيتيتش في الموسم المقبل، واضافت الصحيفة أن كيكي سيتين يري بأن فابيان رويز هو خيار مثالي مميز لتعزيز خط وسط البرسا حال رحيل الثنائي فيدال وراكيتيتش بعد الموسم الجاري.





- تطورات مثيرة بشأن انتقال نيمار لصفوف برشلونة

شهدت الأيام القليلة الماضية تطورات مثيرة بشأن عودة اللاعب الدولي البرازيلي نيمار جونيور مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي الي صفوف النادي الكتالوني خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، وقالت صحيفة سبورت الاسبانية:" اللاعب الدولي الفرنسي أنطوان جريزمان هو مفتاح توقيع البارسا مع نيمار، فكرة إدارة نادي باريس سان جيرمان الفرنسي هي تجديد وتحسين عقد النجم الشاب مبابي، وبناء فريق أغلبه فرنسيين، لذا فإن جريزمان سوف يتناسب تماما مع مشروع الباريسيين، مما يسهل عملية عودة النجم الدولي البرازيلي نيمار الي ملعب الكامب نو".





- الخراب ينتظر برشلونة إذا تعرض لسيناريو كلوب بروج

ذكرت صحيفة ماركا الإسبانية في تقريرها اليوم الجمعة، أن تكرار سيناريو بروج مع برشلونة، سوف يؤدي لخسائر مالية فادحة لإدارة برشلونة، وأشارت الصحيفة أن منح اللقب لبرشلونة حال إلغاء الموسم، سكبد النادي خسائر كبيرة، حيث سيتعرض النادي لخسارة مبلغ 16.5 مليون يورو، هي قيمة تذاكر المباريات الخمس على ملعب "كامب نو" من أصل 11 مباراة، هي المتبقية من عمر البطولة، كما سيخسر النادي الكتالوني حقوق البث التليفزيون للمباريات المتبقية، ولتي إستلم برشلونة الجزء الأكبر من المبالغ الخاصة بها، والتي تبلغ 166 مليون يورو.





قائمة اللاعبين الذين لا يريدهم ميسي في برشلونة

فجرت تقارير صحفية إسبانية، مفاجآة من العيار الثقيل بشأن اللاعبين الذين لا يرغب الأرجنتيني ليونيل ميسي أسطورة برشلونة الإسباني استمرارهم مع الفريق الكتالوني خلال الفترة المقبلة.





وكشفت التقارير الصحفية، بأن ميسي يري بأن الرباعي "أومتيتي وكوتينيو وسيميدو وفيربو"، بالإضافة أيضًا إلى الفرنسي أنطوان جريزمان، لا يقدمون الإضافة الكبري للبلوجرانا، وأن بيعهم هو الحل الأنسب لجلب الأموال وتدعيم الفريق بصفقات أقوي وأفضل.





وكانت صحيفة "دون بالون" الإسبانية، أكدت بأن ميسي لا يرغب في استمرار الحارس نيتو وسيميدو وأومتيتي وفيربو وفيدال وراكيتيتش وعثمام ديميلي أيضًا.



