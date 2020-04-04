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باحث يكشف معلومات جديدة عن فيروس كورونا

السبت 04/أبريل/2020 - 06:02 ص
أرشيفية
أرشيفية
أمنية فوزي
قال الدكتور إسلام حسن، الباحث في علم الفيروسات، إنهم حتى الآن لم يتأكدوا من كافة المعلومات الخاصة بفيروس كوورنا، معقبا: "إحنا لسه مش عارفين راسنا من رجلينا عن فيروس كورونا، ما زالنا حتى الآن في مرحلة التأكد من أعراض فيروس كورونا".

وأوضح "حسن"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج "مساء DMC"، المذاع على فضائية "دي إم سي"، أن هناك أكثر من دولة تحاول تجربة لقاح لفيروس كورونا، لافتًا إلى أن التكهنات الأولية تشير إلى أن فيروس كورونا يرفع المناعة الفطرية ضد كورونا وضد الفيروسات الأخرى.

وتابع: "إحنا في ظروف طارئة وبنتعلق بقشاية، ولكننا ما زالنا في مرحلة عدم تأكد من الأدوية والعلاج".

وبدأ انتشار فيروس كورونا من الصين، وانتقل إلى غالبية دول العالم، وأصاب أكثر من مليون شخص، وحصد أرواح أكثر من 55 ألفا.

وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، الجمعة، خروج 15 مصريًا من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 216 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفعت لتصبح 296 حالة، من ضمنهم الـ 216 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 120 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم 3 أجانب و117 مصريًا، بينهم عائدون من الخارج إضافة إلى المخالطين للحالات الإيجابية التي اكتشفت وأعلن عنها سابقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 8 حالات، بينهم أجنبي و7 مصريين.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي سجلته مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الجمعة، هو 985 حالة من ضمنهم 216 حالة شفيت، وخرجت من مستشفى العزل، و66 حالة وفاة.

وأكد مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما أعلن عنه، مشيرًا إلى أنه فور ظهور أي إصابات سيعلن عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

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