مدحت العدل: عادل إمام مازال حتى الأن يضحكنا ويبكينا

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أعرب الدكتور مدحت العدل عن رأيه في توافر الكوميديان حاليا قائلا: "الكوميديان غير البطل الدرامي، لأنه يتخذ وقتا طويلا حتى يلمع للجمهور".



وتابع "العدل" حديثه خلال لقائه مع الإعلامي "حمدي رزق" في برنامج "نظرة" قائلا: "الفنان عادل إمام مازال حتى الأن يضحكنا ويبكينا ويسعدنا، فهو صانع للفن المصري حالة مميزة في العالم العربي".



وأضاف "العدل" قائلا: "لتكوين نجم كوميدي مثل الفنان محمد هنيدي وغيره الكثير، فهذا يتطلب وقتا كثيرا".



وأختتم "العدل" حديثه معبرا عن حبه الشديد لبلده مصر قائلا: "أنا محب للتفاصيل، وعاشق لمصر جميعها ومن فيها من أبطال".



وفي سياق أخر كشف الدكتور مدحت العدل عن حبة للرئيس عبد الفتاح السيسي مشيرا الى دوره العظيم للوقاية من فيروس كورونا مع ايطاليا، وان ما فعله الشعب العربي قد أثبت تحضرهم.