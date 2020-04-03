النائب العام: أمر خادم الحرمين الشريفين يمثل إدارة رائدة عالميًا





أشاد النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، مساء اليوم الجمعة، بأمر ملك المملكة العربية السعودية، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، الذي ينص على تحمل الحكومة من خلال نظام "ساند" 60% من رواتب موظفي القطاع الخاص السعوديين بقيمة إجمالية قدرها 9 مليارات ريال.





وقال الشيخ المعجب : إن "هذا الأمر يأتي تباعاً لحزمة من الأوامر والتوجيهات والإجراءات، التي نهجتها الدولة لضمان راحة ورفاهية المواطن، وامتداداً لقوافل الخير والعطاء والبر والنماء في شأن التخفيف من الآثار الاقتصادية والأعباء الاجتماعية من وطأة فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" على الإنسانية بأكملها، وفي ضوء إدارة رائدة عالمياً لم يظهر لها نظير في العالم بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان".





وأعرب المعجب، عن جزيل الشكر لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده، على إحاطة البلاد والمواطنين بأقصى درجات التحوط الصحي والاقتصادي وسط إشادة عالمية غير مسبوقة بهذه الإجراءات، نتاج منهجية رشيدة وإجراءات حصيفة، في إدارة الأزمات وفق إستراتيجيات ومهارات فائقة واحتراف متقن، واستثمار الإنسان أولاً، وسط تكاتف مؤسسي موحد.



