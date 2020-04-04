بعد رفض سائقين توصيل عائدين من أمريكا.. المحافظ يرد

علق اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر على واقعة رفض سائقين توصيل عائدين من الولايات المتحدة الأمريكية،قائلًا: "الموضوع مش دقيق.. الموضوع المتفق عليه أن مجموعة من الأتوبيسات ستنقل 275 عائد من واشنطن عن طريق شركة".





وقال "حنفي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي برنامج "التاسعة"، المذاع على قناة مصر الأولى، مساء الجمعة إن أحدهم أرسل لهؤلاء السائقين رسالة بأن العائدين من واشنطن لديهم فيروس كورونا؛ وإذا قمتم بنقلها ستصابون بعدوى، مشيرًا إلى أن هذا الأمر جعل السائقين في حالة خوف.





وأضاف محافظ البحر الأحمر: "أخطرت بهذا الحديث 2 فجرا وتعاملنا مع هذا الموضوع وتغلبنا عليه من خلال إحضار سائقين أخرين لإيصال العائدين إلى الفنادق"، متابعا: "الأجهزة الأمنية تحاول تتابع الواقعة ومطلق هذه الشائعة".