أخبار الأهلي اليوم الجمعة 3 إبريل: حقيقة التعاقد مع هارب الزمالك.. رمضان صبحي يتسبب في أزمة كبرى.. الأهلي على بعد خطوة من ضم بديل فتحي

شهد النادي الأهلي اليوم الجمعة الموافق 3 أبريل لعام 2020 العديد من الأخبار الهامة والأحداث الساخنة الخاصة بالفريق الأول بالقلعة الحمراء.





ويستعرض "الفجر الرياضي" أهم أخبار النادي الأهلي اليوم 3 / 4 / 2020:-





الأهلي يقترب من ضم بديل أحمد فتحي





اقترب الأهلي بطل الدوري المصري في الموسم الماضي من حسم أول صفقاته في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بالتعاقد مع رجب بكار ظهير أيمن براميدز وذلك من أجل تعويض رحيل أحمد فتحي.





وأكدت تقارير صحفية أن الأهلي تمكن بالفعل من الحصول على توقيع رجب بكار من براميدز تمهيدا للتعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وذكرت التقارير الصحفية أن إدارة الأهلي اقتربت من حسم صفقة رجب بكار الذي أبلغ الأخير إدارة براميدز برغبته في الانضمام إلى الأهلي.





ووصعت إدارة النادي الأهلي بجانب رجب بكار عدة بدائل أخرى مثل كريم العراقي نجم المصري وعلي فوزي نجم إنبي في حال فشلها في التعاقد مع نجم براميدز.





فتحي يرد على تصريحاته ضد الأهلي





شن أحمد فتحي ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، هجومًا شديدًا على وسائل الإعلام المختلفة بسبب نقل تصريحات على لسانه دون علمه، عقب قرارع بالرحيل عن القلعة الحمراء نهاية الموسم الجاري.





ورد فتحي على التصريحات التي تداولتها المواقع الرياضية من خلال تغريدة عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" حيث قال :" ‏لم أتحدث مع أى صحيفة مصرية أو عربية أو أى وسيلة إعلامية طوال الفترة الماضية ".





وأضاف فتحي قائلاً :" وإن أردت توضيح أمر معين سيكون من خلال حساباتى الموثقة على السوشيال ميديا وربنا يحمى الجميع ".





وأعلن أحمد فتحي، الرحيل عن صفوف الأهلي بنهاية الموسم الجاري بعد انتهاء تعاقده بصورة رسمية وعدم التوصل لاتفاق بشأن التجديد.





اتفاق جديد بين فايلر والأهلي بشأن تجديد عقده





توصل مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، لاتفاق مع السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، لتجديد عقده خلال الفترة المقبلة.





واتفقت لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح، التجديد مع فايلر لمدة عامين جديدين، مع توفير كل متطلباته التعاقدية لتحقيق مشروعه الكبير في القلعة الحمراء.





ونجحت الإدارة في الاتفاق على تجديد تعاقد فايلر لمدة موسمين بدلًا من موسم واحد بعد أن نال ثقة إدارة النادي وجماهيره طوال الفترة الماضية.





ومن المنتظر أن يعقد فايلر جلسة مع إدارة النادي في حضور لجنة التعاقدات، لحسم تجديد تعاقده بالإضافة إلى تحديد الصفقات المطلوبة.





حقيقة مفاوضات الأهلي مع هارب الزمالك





كشف مصدر داخل النادي الأهلي، عن حقيقة رغبة النادي الأحمر في التعاقد مع التونسي حمدي النقاز لاعب الزمالك السابق في الصيف المقبل لتعويض رحيل أحمد فتحي.





وأعلن الأهلي رحيل أحمد فتحي نهاية الموسم الجاري، بعد انتهاء تعاقده لم يجدد اللاعب عقده مع النادي الأحمر.





وقال المصدر إن الظهير الأيمن التونسي ليض ضمن اهتمامات النادي الأحمر لضمه في الصيف المقبل.





وأضاف المصدر بأن لجنة التخطيط بالأهلي لا ترى بأن النقاز يناسب الفريق الأحمر، وبالتالي فمن الصعب التفاوض معه لتعويض رحيل أحمد فتحي.





المصدر تابع بأن هناك عدة بعض التحفظات داخل الأهلي على طريقة لعب النقاز بجانب سلوكه الذي ظهر عليه خلال تواجده مع الزمالك.





أزمة كبرى في الأهلي بسبب رمضان صبحي





سبب رمضان صبحي نجم النادي الأهلي أزمة كبيرة لفريقه في العثور على بديل مناسب لأحمد فتحي الظهير الأيمن للفريق.





وكان أحمد فتحي قد أعلن منذ يومين رحيله رسميا عن صفوف النادي الأهلي بسبب عدم توصله إلى اتفاق بشأن تجديد عقده مع النادي.





ويرغب النادي الأهلي في التعاقد مع لاعب أجنبي ليكون بديل أحمد فتحي في الفريق وعلى رأس أولويات النادي حمدي النقاز نجم الزمالك السابق وأطهر الطاهر لاعب الهلال السوداني.





ولكن يتوقف تعاقد النادي الأحمر مع لاعب أجنبي لتعويض فتحي على عدد الأجانب في الفريق الموسم القادم بالاضافه إلى موقف رمضان صبحي سواء بالبقاء أو الرحيل في نهاية الموسم.





وإذا كان قرار رمضان صبحي هو الرحيل عن صفوف الأهلي فابالتالي لن يتمكن النادي من التعاقد مع لاعب أجنبي في الجبهة اليمنى فسيتجه إلى الاختيار المحلي ليتمكن من ضم لاعب أخر ليعوض رمضان.





وتنتهي إعارة رمضان صبحي مع النادي الأهلي بنهاية الموسم الجاري وتحاول إدارة النادي في الوقت الراهن تجديد إعارته من نادي هيدرسفيلد تاون.





الأهلي يعاقب أحمد فتحي بالرغم من رحيله





قرر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، سحب شارة القيادة من أحمد فتحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم، حتى نهاية الموسم الجاري.





وجاء قرار النادي الأهلي، بعدما انتهت العلاقة بين الطرفين ورحيل اللاعب عقب نهاية الموسم الجاري، وتم سحبها على هذا الأساس.





ومن المنتظر أن يتم منح محمد الشناوي حارس مرمى الفريق، شارة القيادة باعتباره أقدم لاعبي الفريق، على أن يخلفه أيمن أشرف مدافع الفريق في جدول الترتيب.





من ناحية أخرى قررت لجنة التعاقدات بقيادة أمير توفيق، رفض العروض الاحترافية المقدمة للتعاقد مع محمد هاني ظهير أيمن الفريق، مع بداية الموسم الجديد.



