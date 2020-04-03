مدحت العدل: "عمرو دياب وش السعد عليا"

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تحدث السيناريست مدحت العدل عن أفضل أفلام وهو فيلم "آيس كريم في جليم"،وذالك لأنه كان أول فيلم له وقال أنه عندما يشاهد هذا الفيلم يتعجب من أنه صدر في هذا الوقت لتحدثه وتقدمه،وذكر أن فيلم "آيس كريم في جليم" يحمله إلى عدد كبير من الذكريات التي لا تنسا.



وتابع السيناريست" العدل" كلامه عن موعد اكتشافه لموهبة كتابة الشعر قائلا "كنت قاعد وانا في 3 إعدادي وكتبت شعر لأول مرة..وتم الاعتراف بيا كا شاعر لما كتبت أغاني".



وقال مدحت العدل أن الهضبة عمرو دياب يعتبر "وش السعد عليه"، وذالك بسبب أنه كان غفي وقت يحتاج فيه إلى واجهة قوية لعرض أفلامه بشكل قوي،وعمرو دياب واجهة أي شخص يتمناها.



وذكر واصفا المطرب عمرو دياب أنه إذا قام شخص آخر بفيلم "رصيف نمرة خمسة"، أو فيلم "آيس كريم في جليم" لم يكن أبدا بنفس قوة ونجاح عمرو دياب.



يذكر أن الإعلامي حمدى رزق استضاف السيناريست مدحت العدل في حلقة خاصة من برنامجه "نظرة" المذاع على قناة "صدى البلد".

