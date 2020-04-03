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إسبانيا تتهم تركيا بالاستيلاء على طائرة محملة بمعدات طبية

الجمعة 03/أبريل/2020 - 11:10 م
بوابة الفجر
وكالات
وجهت وزيرة الخارجية الإسبانية جونزاليس لاياـ اتهاما لتركيا بالاستيلاء على طائرة قادمة من الصين، محملة بالعشرات من أجهزة التنفس لعلاج المصابين بفيروس كورونا. 

وقالت الوزيرة في تصريحات نقلتها صحيفة "ألموندو" الإسبانية، الجمعة، إن "الطائرة لا تزال تحتجزها أنقرة التي قررت الاستيلاء على المعدات التي تحتويها".  

وأضافت جونساليس لايا أن تركيا قامت في الأيام الأخيرة بتشديد إجراءاتها فيما يخص بيع وتصدير المعدات الطبية، لضمان الكفاية الذاتية.

واستغربت وزيرة الخارجية الإسبانية الخطوة التركية، قائلة: "المعدات التي كانت متوجهة لبلادها قادمة من الصين، وتم شراؤها لإقليمي كاستيا دي لامنشا ونبارا، وليست لهما صلة بالمعدات الطبية لتركيا، ومع ذلك استولت عليها أنقرة منذ السبت الماضي".

وأشارت الوزيرة إلى أنها تحدثت مع نظيرها في تركيا لمرات عدة للإفراج عن الطائرة، ولكن دون جدوى.

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