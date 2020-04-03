ليستر سيتي ينقذ برشلونة من منبوذ الفريق في الصيف









يريد براندن رودجرز المدير الفني لفريق ليستر سيتي الإنجليزي التعاقد مع منبوذ نادي برشلونة الإسباني خلال فترة الميركاتو الصيفي القادم.





ووفقا لتقارير إسبانية حسب صحيفة موندو ديبورتيفو، فإن براندن رودجرز يريد إحضار فيليب كوتينهو الى ليستر سيتي بشكل ضروري في الصيف، ويرى أن اللاعب البرازيلي سيفيد الفريق بشكل كبير.





ويرغب اللاعب البرازيلي العودة إلى إنجلترا في الموسم المقبل، ويواجه ليستر سيتي مُنافسه شرسة على اللاعب من توتنهام هوتسبير ومانشستر يونايتد.





ويتوقف مفاوضات ليستر سيتي مع كوتينهو على تأهل الفريق إلى بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.



