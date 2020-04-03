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رسميًا.. تعليق مباريات الدوري الإيطالي لأجل غير مسمي

الجمعة 03/أبريل/2020 - 11:23 م
الدوري الإيطالي
الدوري الإيطالي
وكالات
أصدر الاتحاد الإيطالي لكرة القدم بيانًا جديدًا بشأن عودة مباريات الكالتشيو من جديد، حيث أكد بأن لا يوجد موعد محدد حتي الآن لاستئناف المسابقة مجددًا بسبب تفشي وباء كورونا المستجد.

وتم منتصف الشهر الماضي تعليق الأنشطة الرياضية في ايطاليا حتى 13 نيسان/ابريل بسبب وباء "كوفيد-19" الذي حصد قرابة 15 الف شخص في البلاد.

وعقد ممثلو الدوري الايطالي ونقابة اللاعبين اجتماعا الجمعة عبر تقنية الاتصال عبر الهاتف للبحث في امكانية تحديد موعد لمعاودة النشاط المحلي وامكانية تقليص رواتب اللاعبين.

وقالت رابطة الدوري الايطالي في بيان "ستنظر رابطة الدوري بمعاودة النشاط الرياضي عندما تسمح الظروف الصحية بناء على مراسيم حكومية، آخذين في عين الاعتبار صحة الرياضيين وجميع المشاركين".

وأضافت "بعد دراسة مختلف السيناريوهات التي لا يزال الشك يحوم حولها، ستواصل رابطة الدوري مع ممثلي الاندية في تحليل تأثير وتداعيات فيروس كورونا في الايام المقبلة".

وكان رئيس الاتحاد الايطالي لكرة القدم غابرييلي غرافينا اعتبر بأن الاولوية بالنسبة اليه تكمن في انهاء الدوري، مشيرا الى ان الفكرة المتداولة حاليا هي "الانطلاق في 20 ايار/مايو او مطلع حزيران/يونيو والانتهاء في اخر تموز/يوليو" بحسب قوله.

في المقابل، لم يتوصل الطرفان الى قرار بشأن تقليص رواتب اللاعبين.

واصيب حوالي 12 لاعبا من الدوري الإيطالي بفيروس كورونا وكان الاول مدافع يوفنتوس دانييلي روغاني ولحق به زميلاه الفرنسي بلاز ماتويدي والارجنتيني باولو ديبالا.

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