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رفع كفاءة منظومة النظافة في أوقات الحظر بالمنصورة (صور)

السبت 04/أبريل/2020 - 01:08 ص
جانب من الحملة
جانب من الحملة
محمد كشك
تفقد محمد أمين الدمرداش، رئيس حي غرب المنصورة، رفع كفاءة النظافة بمنطقة سيد سليم بالوردية الليلية، حرصا على توفير بيئة نظيفة صحيه وآمنه للمواطنين، وتفعيلا للإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، تنفيذا لتعليمات الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، للارتقاء بالمظهر الجمالي بكافة الشوارع الكائنة بنطاق الحي. 

رافق رئيس حى غرب المنصورة، محمد محمود عبداللطيف نائب رئيس الحي، والفريق المعاون أحمد نشأت مسئول الإشغالات بالفترة الليلية، والمتولي محمود مدير النظافة، ونادر محمد من متابعة المحافظة. 

استهدفت الحملة رفع كفاءة النظافة بشوارع منطقة سيد سليم بالوردية الليلية، ودفعت بمعدات الحي لرفع تجمعات القمامة من محيط المكان، في إطار الخطة الموضوعة من رئاسة حي غرب المنصورة لاستغلال أوقات حظر التجوال برفع كفاءة الشوارع الكائنة بنطاق الحي.

وأكد رئيس حي غرب المنصورة، أن الحملة تأتي حرصا على توفير بيئة نظيفة وصحيه وآمنه للمواطنين وتفعيلا للإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا بكافه المناطق.

وعلي صعيد آخر أغلقت الأجهزة التنفيذية "كافيه" وصادرت معداته لمخالفته قرار رئيس الوزراءالدكتور مصطفى مدبولي، ورئيس مجلس الوزراء، وتوجيهات الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، بشأن الإجراءات الاحترازية المتبعة على مستوى الدولة لمجابهة انتشار فيروس "كورونا" المستجد للحفاظ على سلامة المواطنين، وتحقيق أعلى معدلات الأمان لهم.

وتضمن القرار متابعة غلق المقاهي و"الكافيتريات" و"الكافيهات"، و"الكازينوهات"، والملاهي، والنوادي الليلية، والحانات، وما يماثلها من المحال والمنشآت، التي تقدم التسلية أو الترفيه، وتُغلق أمام الجمهور جميع المطاعم، وما يماثلها من المحال والمنشآت التي تقدم المأكولات، ووحدات الطعام المتنقلة، على أن يقتصر العمل بها على خدمة توصيل الطلبات للمنازل حتى الساعة السابعة مساءً. 

وشنت رئاسة حي غرب المنصورة برئاسة محمد أمين الدمرداش رئيس حي غرب، اليوم الجمعة حملة للتأكد من الامتثال لقرارات الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

قاد الحملة الدكتور مصطفى عنان نائب رئيس الحي، والفريق المعاون، وأغلقت الحملة "كافية" بأحد الشوارع الجانبية بمنطقة المشاية السفلية، وصادرت محتوياته لمخالفة قرار رئيس الوزراء، والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد. 
رفع كفاءة منظومة النظافة في أوقات الحظر بالمنصورة (صور)
رفع كفاءة منظومة النظافة في أوقات الحظر بالمنصورة (صور)
رفع كفاءة منظومة النظافة في أوقات الحظر بالمنصورة (صور)
رفع كفاءة منظومة النظافة في أوقات الحظر بالمنصورة (صور)
رفع كفاءة منظومة النظافة في أوقات الحظر بالمنصورة (صور)
رفع كفاءة منظومة النظافة في أوقات الحظر بالمنصورة (صور)
رفع كفاءة منظومة النظافة في أوقات الحظر بالمنصورة (صور)
رفع كفاءة منظومة النظافة في أوقات الحظر بالمنصورة (صور)
رفع كفاءة منظومة النظافة في أوقات الحظر بالمنصورة (صور)
رفع كفاءة منظومة النظافة في أوقات الحظر بالمنصورة (صور)
رفع كفاءة منظومة النظافة في أوقات الحظر بالمنصورة (صور)
رفع كفاءة منظومة النظافة في أوقات الحظر بالمنصورة (صور)
رفع كفاءة منظومة النظافة في أوقات الحظر بالمنصورة (صور)
رفع كفاءة منظومة النظافة في أوقات الحظر بالمنصورة (صور)
رفع كفاءة منظومة النظافة في أوقات الحظر بالمنصورة (صور)
رفع كفاءة منظومة النظافة في أوقات الحظر بالمنصورة (صور)
رفع كفاءة منظومة النظافة في أوقات الحظر بالمنصورة (صور)
رفع كفاءة منظومة النظافة في أوقات الحظر بالمنصورة (صور)
رفع كفاءة منظومة النظافة في أوقات الحظر بالمنصورة (صور)
رفع كفاءة منظومة النظافة في أوقات الحظر بالمنصورة (صور)
رفع كفاءة منظومة النظافة في أوقات الحظر بالمنصورة (صور)
رفع كفاءة منظومة النظافة في أوقات الحظر بالمنصورة (صور)

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