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مدحت العدل يلقي قصيدة تحيا مصر

الجمعة 03/أبريل/2020 - 11:53 م
مدحت العدل
مدحت العدل
مي مرسي
ألقي السيناريست مدحت العدل قصيدته "تحيا مصر"، وذالك من خلال استضافته مع الإعلامي حمدي رزق في حلقة خاصة من برنامج "نظرة" المذاع على قناة "صدى البلد".

وتحتوي القصيدة على بعض الكلمات منها "تحيا الحياة..كل يوم الشمس تطلع تملا بالنور الوجود كل لحظة خير يعدي في القلوب ولا الوجود هو نور الإنسانية اللي بيعدي الحدود انت أقوى أنت أبقا سر أسرار الحياة..مد إيدك فوق وصلي للمحبة والإله..غني للحب الكبير للأمل تحيا الحياة..كلنا في الأصل واحد..أب واحد أم واحدة لينا عمر ورب واحد..فالخطر بنبقا وحدة علم..نور..حضارة..فكرة..".

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مدحت العدل قصيدة تحيا مصر برنامج نظرة

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