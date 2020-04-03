أخر تطورات ملف تجديد الأهلي لعقد فايلر

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كشف الإعلامي أحمد شوبير أخر التطورات في ملف تجديد النادي الأهلي مع السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم.



وقال شوبير في تصريحات تلفزيونية عبر أون تايم سبورت :"موضوع تجديد فايلر مع النادي الأهلي هو أمر محسوم لكن هناك مشكلة تواجه الأهلي وهي القيمة المالية".



وأضاف :"بكل تأكيد سيكون هناك ألية بين الطرفين من أجل الاتفاق على كيفية منح المقابل المادي في ظل الأزمة التي تضرب الأندية بسبب توقف النشاط ".



وزاد :"فايلر يتمنى ويأمل أن يبقى في النادي الأهلي في الموسم المقبل، والنادي أيضا يرحب بوجود المدرب السويسري على رأس القيادة الفنية للفريق".



وأشار :"المدرب السويسري سيبقى بكامل جهازه المعاون ولن يتم تغيير أي شئ".