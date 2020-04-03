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أخر تطورات ملف تجديد الأهلي لعقد فايلر

الجمعة 03/أبريل/2020 - 11:36 م
فايلر
فايلر
علي نبوي
كشف الإعلامي أحمد شوبير أخر التطورات في ملف تجديد النادي الأهلي مع السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم.

وقال شوبير في تصريحات تلفزيونية عبر أون تايم سبورت :"موضوع تجديد فايلر مع النادي الأهلي هو أمر محسوم لكن هناك مشكلة تواجه الأهلي وهي القيمة المالية".

وأضاف :"بكل تأكيد سيكون هناك ألية بين الطرفين من أجل الاتفاق على كيفية منح المقابل المادي في ظل الأزمة التي تضرب الأندية بسبب توقف النشاط ".

وزاد :"فايلر يتمنى ويأمل أن يبقى في النادي الأهلي في الموسم المقبل، والنادي أيضا يرحب بوجود المدرب السويسري على رأس القيادة الفنية للفريق".

وأشار :"المدرب السويسري سيبقى بكامل جهازه المعاون ولن يتم تغيير أي شئ".

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