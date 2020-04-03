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مدحت العدل: يجب أن يسلط الإعلام الضوء على العلماء العظماء

الجمعة 03/أبريل/2020 - 11:54 م
مدحت العدل
مدحت العدل
روان هيثم
أعرب الدكتور مدحت العدل رأيه عن ضرورة إستضافة نماذج مشرفة من العلماء والجيش الأبيض لمواجهة فيروس كورونا المميت قائلا: "طوال الوقت أتسائل لماذا الإعلام لم يستضف العلماء، على سبيل المثال العظيم عبد الوهاب المسيري الذي صنع الموسوعة اليهودية وبالرغم من ذلك على مدار حياته لم يناديه أحد لتقديمه الى الشعب كنموذج".

وتابع "العدل" حديثه خلال لقائه مع الإعلامي "حمدي رزق" في برنامج "نظرة" قائلا: "هؤلاء العظماء يجب أن نحتفي بهم وأن يتواجدوا بإستمرار على البرامج التي تتشاهد دائما، وذلك حتى نعرف أولادنا بهذه النماذج المشرفة لكي يسيرون على نهجهم".

وأضاف "العدل" قائلا: "ليس من الشرط أن تصبح لاعب كرة أو فنان مع إحترامي الكامل لهما، لكن يجب معرفتهم بعلماء النبات والذرة والنجالات الأخرى المجهولين نهائيا من قبل الإعلام".

وأختتم "العدل" حديثه قائلا: "يجب أن تتغير الفكرة والمنظومة نهائيا، وأن كل شخص ينال حقه بالكامل لأن المنظومة الطبية الأن أو ما تسمى بالجيش الأبيض هي التي تقف بكل ما تملك من جهد في خط المواجهه الأن".

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