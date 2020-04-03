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فايلر يرفض تجميد أحمد فتحي.. ويتمسك بالاعتماد عليه حتى نهاية تعاقده مع الأهلي

الجمعة 03/أبريل/2020 - 11:38 م
فايلر
فايلر
علي نبوي
أكد الإعلامي أحمد شوبير إن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي سيواصل الاعتماد على أحمد فتحي لاعب الفريق الأحمر حتى نهاية تعاقده مع القلعة الحمراء.

وقال شوبير :"المعلومة المؤكدة لي بأن رينيه فايلر المدير الفني للأهلي أكد بأنه سيستخدم أحمد فتحي وسيعتمد عليه حتى أخر يوم له في تعاقده مع النادي".

وأضاف :"أنا مذهول من كثرة الحديث عن اللاعب البديل، الأهلي يتواجد به محمد هاني وهو لعب لمنتخب مصر".

وواصل :"فايلر يفضل تواجد لاعبان في كل مركز وهو ما نجده حاليا في الفريق، من أجل عملية التدوير وخلق الحماس لدى اللاعبين".

وأشار :"لا زلت مصمما على أن أكرم توفيق لاعب الجونة سيكون له دور في مركز الظهير الأيمن في الموسم المقبل مع النادي الأهلي".

وأوضح :"هناك فرصة للنظر إلى قطاع الناشئين لتصعيد لاعب في مركز الظهير الأيمن.

وأتم حديثه :"أحمد فتحي موجود وسيشارك في حالة عودة النشاط مرة أخرى".

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