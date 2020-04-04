مدحت العدل يكشف أعماله في سباق رمضان 2020.. وعن الفنانة يسرا: "دي عشرة العمر"







وقال خلال استضافته مع الاعلامي حمدى رزق، في حلقة خاصة من برنامج "نظرة" المذاع على قناة "صدى البلد"، إ نه سيقدم مسلسل "ميت وش" للفنانة نيللي كريم وآسر ياسين، ويسرا وكاملة أبو ذكرى وعدد كبير من الفنانين المشاركين في هذا العمل.



وتحدث عن النجمة يسرا قائلا: "يسرا عشرة عمرنا ونجمة شركتنا وأيضا الفنانة نيللي"، موضحًا أنه لا يوجد نقص في الدراما النسائية ولكن يوجد نقص في السينما.



وذكر أن عدد كبير من الفنانات يمكنهن أن يقمن ببطولة مسلسل كامل منهم دينا الشربيني ويسرا ونيللي كريم ومنى زكي.





كشف الكاتب والسيناريست مدحت العدل، عن أعماله الجديدة التي سيتم طرحها في السباق الرمضاني المقبل.