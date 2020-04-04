Advertisements

الصحة العالمية تزف خبرًا سارًا عن وضع كورونا في مصر

السبت 04/أبريل/2020 - 01:47 ص
أرشيفية
أرشيفية
أمنية فوزي
قال الدكتور عمر أبوالعطا، مسئول برامج الترصد بمكتب منظمة الصحة العالمية بمصر، إن مصر لم تصل إلى مرحلة الذروة بعد في فيروس كورونا، متابعًا: "قراءة البيانات الوبائية حول العالم تؤكد إننا لم نصل لذروة الفيروس".

وأوضح "أبوالعطا"، خلال لقاء خاص مع برنامج "مساء DMC"، المذاع على فضائية "دي إم سي"، أن الأسابيع المقبلة ستظهر معدلات انتشار فيروس كورونا حول العالم، لافتا إلى أن هناك دولًا تأخرت في الإجراءات الاحترازية ولذلك انتشر بها الفيروس.

في سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، الجمعة، خروج 15 مصريًا من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 216 حالة حتى اليوم.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفعت لتصبح 296 حالة، من ضمنهم الـ 216 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 120 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم 3 أجانب و117 مصريًا، بينهم عائدون من الخارج إضافة إلى المخالطين للحالات الإيجابية التي اكتشفت وأعلن عنها سابقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 8 حالات، بينهم أجنبي و7 مصريين.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي سجلته مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الجمعة، هو 985 حالة من ضمنهم 216 حالة شفيت، وخرجت من مستشفى العزل، و66 حالة وفاة.

وأكد مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما أعلن عنه، مشيرًا إلى أنه فور ظهور أي إصابات سيعلن عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزيرة الصحة مكتب الصحة العالمية مصابين كورونا لصحة المصرية كوفيد بوابة الفجر العائدون من الخارج الصحة العالميه الاجمالي الاجراءات الإحترازية ألفجر

أخبار تهمك

"القومي للأورام" يكشف تفاصيل ظهور إصابات بالكورونا بين العاملين

منذ ساعة و 9 دقيقة

الصحة العالمية تزف خبرًا سارًا عن وضع كورونا في مصر

منذ 38 دقيقة

مجلس الوزراء يعلن موعد انتهاء مرحلة الخطر في مواجهة كورونا

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل|| شاهد.. تدهور خطير في صحة الملحن خالد عادل بعد إصابته بتسمم دموي (صور)

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. السيسي وماكرون يشاركان في قمة مصغرة مع قادة أفارقة

منذ ساعتين و 9 دقيقة

مفاجأة صادمة بشأن كارثة سببها بعض العائدين من الخارج

منذ حوالي 18 ساعة

فتحي يرد على تصريحاته ضد الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

هل يمد حظر التجوال أسبوعين آخرين؟.. مجلس الوزراء يحسم الأمر

منذ حوالي 18 ساعة

تفاصيل عودة رونالدو لريال مدريد

منذ أقل من ساعتين

نجلة متوفي الكورونا ببورسعيد تكشف تفاصيل صادمة عن الواقعة

منذ أقل من ساعة

عاجل - تركي آل الشيخ يكشف حقيقة تدخله في انتقال أحمد فتحي لبيراميدز

منذ حوالي 7 ساعات

تقارير.. الأهلي يحسم أولي صفقاته الصيفية ويوجه ضربة قوية للزمالك

منذ ساعتين و 51 دقيقة

أول بيان من الفريق المصري مكتشف علاج كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل من وزارة الصحة بشأن فيروس كورونا.. وتحذير للمواطنين

منذ ساعتين و 44 دقيقة

إصابة 15 طبيبا وممرضا في معهد الأورام بكورونا.. وإغلاقه للتعقيم

منذ ساعتين و 49 دقيقة

آخرها "أبو ربيع".. 6 قرى مصرية عُزلت لمنع تفشي كورونا

منذ حوالي 13 ساعة

موضوعات متعلقة

عاجل.. الصحة: تسجيل 41 حالة إيجابية بفيروس كورونا..و6 وفيات

عاجل.. إيطاليا تسجل أكثر من 97 ألف إصابة بفيروس كورونا

"مفيش بوس تاني".. تعرف على فوائد فيروس كورونا للشعب المصري

"الأعلى للآثار": لا مساس بالعاملين في قطاع السياحة

عادل حمودة عن فيروس كورونا: "نحن أمام حرب مجهولة"

وزير الاتصالات: الأطباء الخط الأول للدفاع في معركة فيروس كورونا

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:41 م

عاجل من وزارة الصحة بشأن فيروس كورونا.. وتحذير للمواطنين

أول بيان من الفريق المصري مكتشف علاج كورونا

06:47 م

"القومي للأورام" يكشف تفاصيل ظهور إصابات بالكورونا بين العاملين

01:16 ص

الصحة العالمية تزف خبرًا سارًا عن وضع كورونا في مصر

01:47 ص

فتحي يرد على تصريحاته ضد الأهلي

09:49 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: دروس فيروس كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مبادرة الفجر "إحنا فى ضهرك".. خليك فى البيت وإحنا هنوصل شكوتك للمسئولين

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: "كورونا" يفجر الخلافات بين دول العالم