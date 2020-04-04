Advertisements

تعرف على المحافظة الخالية من "كورونا" في مصر

السبت 04/أبريل/2020 - 03:18 ص
محمد عبدالفضيل شوشة
محمد عبدالفضيل شوشة
داليا الحسين
قال اللواء محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، إن السبب الرئيسي لخلو المحافظة من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" هو التزام المواطنين بالتعليمات والبقاء في المنزل، مشيرًا إلى أن كل القادمين من خارج المحافظة يخضعون لإجراءات الطبية ويتم متابعتهم باستمرار.

وأضاف "عبدالفضيل"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع عبر قناة "صدى البلد"، مساء الجمعة، أن الإقامة في "الشاليهات"، بدأت تتزايد في الفترة الحالية رغم أن الشواطئ مغلقة، مؤكدا أن كل المواطنين في المحافظة ملتزمون بقرار حظر التجول.

ولفت محافظ شمال سيناء إلى أن جميع المصالح الحكومية والمنشآت تم تطهيرها بالكامل، لافتًا إلى أن عمليات التطهير تبدأ بعد بدء الحظر.

وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، الجمعة، خروج 15 مصريًا من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 216 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفعت لتصبح 296 حالة، من ضمنهم الـ 216 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 120 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم 3 أجانب و117 مصريًا، بينهم عائدون من الخارج إضافة إلى المخالطين للحالات الإيجابية التي اكتشفت وأعلن عنها سابقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 8 حالات، بينهم أجنبي و7 مصريين.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي سجلته مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الجمعة، هو 985 حالة من ضمنهم 216 حالة شفيت، وخرجت من مستشفى العزل، و66 حالة وفاة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزيرة الصحة مصابين كورونا لصحة المصرية كوفيد كورونا فيروس بوابة الفجر العائدون من الخارج الصحة العالميه البقاء في المنزل الاجمالي ألفجر أخبار

أخبار تهمك

عاجل - تركي آل الشيخ يكشف حقيقة تدخله في انتقال أحمد فتحي لبيراميدز

منذ حوالي 9 ساعات

فتحي يرد على تصريحاته ضد الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

"القومي للأورام" يكشف تفاصيل ظهور إصابات بالكورونا بين العاملين

منذ ساعتين و 38 دقيقة

هل يمد حظر التجوال أسبوعين آخرين؟.. مجلس الوزراء يحسم الأمر

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل|| شاهد.. تدهور خطير في صحة الملحن خالد عادل بعد إصابته بتسمم دموي (صور)

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل.. وزير التعليم ينشر فيديو بشأن امتحان الصف الأول الثانوي

منذ ساعة و نصف

مجلس الوزراء يعلن موعد انتهاء مرحلة الخطر في مواجهة كورونا

منذ حوالي 19 ساعة

أستاذ بجامعة هارفارد يزف بشرى سارة بشأن فيروس كورونا

منذ ساعة و 23 دقيقة

عاجل من وزارة الصحة بشأن فيروس كورونا.. وتحذير للمواطنين

منذ حوالي 4 ساعات

الصحة العالمية تزف خبرًا سارًا عن وضع كورونا في مصر

منذ ساعتين و 6 دقيقة

أستاذ فيروسات يفجر مفاجأة: دواء كورونا قريبا في الأسواق (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

آخرها "أبو ربيع".. 6 قرى مصرية عُزلت لمنع تفشي كورونا

منذ حوالي 14 ساعة

تقارير.. الأهلي يحسم أولي صفقاته الصيفية ويوجه ضربة قوية للزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

أول بيان من الفريق المصري مكتشف علاج كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

تعرف على المحافظة الخالية من "كورونا" في مصر

منذ 36 دقيقة

مفاجأة صادمة بشأن كارثة سببها بعض العائدين من الخارج

منذ حوالي 19 ساعة

موضوعات متعلقة

عاجل.. "الصحة" تعلن عددا جديدا من مصابي ووفيات "كورونا" (بيان مهم)

عاجل.. الصحة: تسجيل 41 حالة إيجابية بفيروس كورونا..و6 وفيات

شقيقة شهيد الأطباء "اللواح": ابنته أصيبت بفيروس كورونا (فيديو)

إصابة 15 طبيبا وممرضا في معهد الأورام بكورونا.. وإغلاقه للتعقيم

الصحة العالمية تزف خبرًا سارًا عن وضع كورونا في مصر

ترامب: لم نشهد منذ زمن بعيد وباء مثل كورونا

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:41 م

عاجل من وزارة الصحة بشأن فيروس كورونا.. وتحذير للمواطنين

أول بيان من الفريق المصري مكتشف علاج كورونا

06:47 م

"القومي للأورام" يكشف تفاصيل ظهور إصابات بالكورونا بين العاملين

01:16 ص

فتحي يرد على تصريحاته ضد الأهلي

09:49 م

عاجل - تركي آل الشيخ يكشف حقيقة تدخله في انتقال أحمد فتحي لبيراميدز

07:09 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: دروس فيروس كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مبادرة الفجر "إحنا فى ضهرك".. خليك فى البيت وإحنا هنوصل شكوتك للمسئولين

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: "كورونا" يفجر الخلافات بين دول العالم