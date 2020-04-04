تعرف على المحافظة الخالية من "كورونا" في مصر

قال اللواء محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، إن السبب الرئيسي لخلو المحافظة من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" هو التزام المواطنين بالتعليمات والبقاء في المنزل، مشيرًا إلى أن كل القادمين من خارج المحافظة يخضعون لإجراءات الطبية ويتم متابعتهم باستمرار.





وأضاف "عبدالفضيل"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع عبر قناة "صدى البلد"، مساء الجمعة، أن الإقامة في "الشاليهات"، بدأت تتزايد في الفترة الحالية رغم أن الشواطئ مغلقة، مؤكدا أن كل المواطنين في المحافظة ملتزمون بقرار حظر التجول.





ولفت محافظ شمال سيناء إلى أن جميع المصالح الحكومية والمنشآت تم تطهيرها بالكامل، لافتًا إلى أن عمليات التطهير تبدأ بعد بدء الحظر.





وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، الجمعة، خروج 15 مصريًا من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 216 حالة حتى اليوم.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفعت لتصبح 296 حالة، من ضمنهم الـ 216 متعافيًا.





وأضاف أنه تم تسجيل 120 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم 3 أجانب و117 مصريًا، بينهم عائدون من الخارج إضافة إلى المخالطين للحالات الإيجابية التي اكتشفت وأعلن عنها سابقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 8 حالات، بينهم أجنبي و7 مصريين.





وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وذكر أن إجمالي العدد الذي سجلته مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الجمعة، هو 985 حالة من ضمنهم 216 حالة شفيت، وخرجت من مستشفى العزل، و66 حالة وفاة.