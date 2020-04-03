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يوفنتوس ينقذ المطرود من برشلونة

الجمعة 03/أبريل/2020 - 11:41 م
بوابة الفجر

اشارت تقارير صحفية إسبانية اليوم إلى أن نادي برشلونة وافق على رحيل لاعبه في الصيف المقبل عقب نهاية الموسم الجاري.

وبحسب ماذكره موقع "دياريو جول الإسباني" فإن برشلونة لايرغب في رؤية راكيتيتش دخول صفوف البارسا، ومستعد للتخلي عنه الصيف المقبل مقابل 20 مليون يورو.

وأضاف الموقع أن يوفتوس الايطالي مستعد للتعاقد مع اللاعب بعد طلبه من البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب الفريق والذي يرحب بانضمام الكرواتي للسيدة العجوز.

ومن الجدير بالذكر أن اليوفي يحاول حتى الآن جلب راكيتيتش خلال السوق الصيفي القادم، خاصة بعد فشل التعاقد معه خلال فترة الإنتقالات الشتوية الماضية.

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