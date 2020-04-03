عمرو أديب يؤكد تخطي إصابات كورونا في مصر حاجز الـ1000

أعلنت وزارة الصحة المصرية، اليوم الجمعة الموافق الـ3 من أبريل الجاري، بلوغ حالات الإصابة الناجمة عن فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" 985 وتقترب من الألف، وهو الرقم التي حذرت منه الوزارة منذ ظهور "كورونا" في مصر.





إصابات كورونا في مصر





وقالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، إن أعداد الإصابات تطى الحاجز المعتاد حيث بلغت اليوم عدد الحالات 120 حالة، وهو الرقم الأكبر منذ دخول "كورونا" إلى مصر.





تحذيرات الصحة من كورونا





وحذرت وزيرة الصحة منذ بداية دخول "كورونا" مصر من الوصول إلى الرقم 1000 نتيجة لصعوبة التتبع التي تنتهجها الوزارة حيث أن هذا العدد برغم صغره إلى أنه مؤشر مخيف، حيث يصعب رصد الحالات من اختلط بمن وأين، ويصبح الأمر معقدًا.





عمرو أديب وكورونا





وأكد الإعلامي عمرو أديب في برنامجه "الحكاية" المذاعب عبر فضاية mbc masr ، على بلوغ مصر الحالة الألف وتخطيها بعدما أنهت وزيرة الصحة مداخلتها الهاتفية معه.





هجوم أديب على المخالفين





وانتقد أديب تصرفات بعض المصريين وحالة اللامبالاة، مستشهدًا بسوق بشتيل الذي أمس الخميس، والذي ظهر فيه ازدحام شديد، وهو ما يعرض حياة المصريين للخطر، والإصابة بفيروس كورونا.





نصيحة أديب لمحاربة كورونا





وقال أديب إن هناك عملية توازن يحاول العالم فعلها الآن، وهو أن يستطيع أن يحافظ على عجلة الإنتاج دون الضرر بالأفراد، ويسير الطرفان جنبًا إلى جنب.





زيادة الإصابات بكورونا





وشن أديب هجومًا عنيفًا على بعض المخالفين، من نزلوا للعب كرة القدم، وغيرهم من حاولوا تأدية صلاة الجمعة اليوم قائلاً: "دول بيستعبطول.. واحنا مش مستعدين نشيل جهلكم وإهمالكم".





أديب وانتقال كورونا





وأشار أديب خلال برنامجه، إلى أنه رأى مجموعة من الشباب يلعبون كرة القدم في بعض مراكز الشباب، وهو أمر خطأ، مشيدًا بدور سائقي القطارات والأطباء، موجهًا اللوم على المخالفين قائلاً: "من أنتم.. ولسنا بدعًا بين الأمم".



