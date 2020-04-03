Advertisements

عمرو أديب يؤكد تخطي إصابات كورونا في مصر حاجز الـ1000

الجمعة 03/أبريل/2020 - 11:43 م
كورونا
كورونا
أعلنت وزارة الصحة المصرية، اليوم الجمعة الموافق الـ3 من أبريل الجاري، بلوغ حالات الإصابة الناجمة عن فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" 985 وتقترب من الألف، وهو الرقم التي حذرت منه الوزارة منذ ظهور "كورونا" في مصر.

إصابات كورونا في مصر

وقالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، إن أعداد الإصابات تطى الحاجز المعتاد حيث بلغت اليوم عدد الحالات 120 حالة، وهو الرقم الأكبر منذ دخول "كورونا" إلى مصر.

تحذيرات الصحة من كورونا

وحذرت وزيرة الصحة منذ بداية دخول "كورونا" مصر من الوصول إلى الرقم 1000 نتيجة لصعوبة التتبع التي تنتهجها الوزارة حيث أن هذا العدد برغم صغره إلى أنه مؤشر مخيف، حيث يصعب رصد الحالات من اختلط بمن وأين، ويصبح الأمر معقدًا.

عمرو أديب وكورونا

وأكد الإعلامي عمرو أديب في برنامجه "الحكاية" المذاعب عبر فضاية mbc masr  ، على بلوغ مصر الحالة الألف وتخطيها بعدما أنهت وزيرة الصحة مداخلتها الهاتفية معه.

هجوم أديب على المخالفين

وانتقد أديب تصرفات بعض المصريين وحالة اللامبالاة، مستشهدًا بسوق بشتيل الذي أمس الخميس، والذي ظهر فيه ازدحام شديد، وهو ما يعرض حياة المصريين للخطر، والإصابة بفيروس كورونا.

نصيحة أديب لمحاربة كورونا

وقال أديب إن هناك عملية توازن يحاول العالم فعلها الآن، وهو أن يستطيع أن يحافظ على عجلة الإنتاج دون الضرر بالأفراد، ويسير الطرفان جنبًا إلى جنب.

زيادة الإصابات بكورونا

وشن أديب هجومًا عنيفًا على بعض المخالفين، من نزلوا للعب كرة القدم، وغيرهم من حاولوا تأدية صلاة الجمعة اليوم قائلاً: "دول بيستعبطول.. واحنا مش مستعدين نشيل جهلكم وإهمالكم".

أديب وانتقال كورونا

وأشار أديب خلال برنامجه، إلى أنه رأى مجموعة من الشباب يلعبون كرة القدم في بعض مراكز الشباب، وهو أمر خطأ، مشيدًا بدور سائقي القطارات والأطباء، موجهًا اللوم على المخالفين قائلاً: "من أنتم.. ولسنا بدعًا بين الأمم".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزيرة الصحة لصحة المصرية كوفيد كورونا في مصر كورونا حالات كورونا في مصر الإصابة بفيروس كورونا

أخبار تهمك

الصحة العالمية تحذر دول المنطقة من كارثة وتطالبها بـ حجر "أكثر صرامة"

منذ حوالي 15 ساعة

مفاجأة صادمة بشأن كارثة سببها بعض العائدين من الخارج

منذ حوالي 16 ساعة

مجلس الوزراء يعلن موعد انتهاء مرحلة الخطر في مواجهة كورونا

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل|| شاهد.. تدهور خطير في صحة الملحن خالد عادل بعد إصابته بتسمم دموي (صور)

منذ حوالي 20 ساعة

شكر للسيسي وتحذير للشرق الأوسط.. 3 رسائل مهمة من "الصحة العالمية"

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل - تركي آل الشيخ يكشف حقيقة تدخله في انتقال أحمد فتحي لبيراميدز

منذ حوالي 6 ساعات

فتحي يرد على تصريحاته ضد الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

تقارير.. الأهلي يحسم أولي صفقاته الصيفية ويوجه ضربة قوية للزمالك

منذ ساعة و 18 دقيقة

تفاصيل عودة رونالدو لريال مدريد

منذ أقل من نصف ساعة

آخرها "أبو ربيع".. 6 قرى مصرية عُزلت لمنع تفشي كورونا

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل من وزارة الصحة بشأن فيروس كورونا.. وتحذير للمواطنين

منذ ساعة و 11 دقيقة

أول بيان من الفريق المصري مكتشف علاج كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

كوفيد-19.. مستجدات هامة في الصين ومفاجأة حول علاج كورونا

منذ حوالي 13 ساعة

إصابة 15 طبيبا وممرضا في معهد الأورام بكورونا.. وإغلاقه للتعقيم

منذ ساعة و 16 دقيقة

شوبير يكشف عن بديل أحمد فتحي في الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

هل يمد حظر التجوال أسبوعين آخرين؟.. مجلس الوزراء يحسم الأمر

منذ حوالي 16 ساعة

موضوعات متعلقة

غدا .. عمرو اديب على Mbc MASR 2 في ظهور استثنائي

عمرو أديب عن انتشار فيروس كورونا: "اللي حاسس بأعراض يروح المستشفى"

الصحة الغربية تنفي وجود حالة اشتباه بفيروس كورونا في حميات طنطا

وكيل صحة الغربية: لا توجد لدينا حالة مصابة بكورونا

عمرو أديب: كورونا ليس طاعونًا أو كوليرا ويمكن التغلب عليه

عاجل.. الصحة: ارتفاع عدد إصابات كورونا في مصر لـ 55 حالة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:41 م

عاجل من وزارة الصحة بشأن فيروس كورونا.. وتحذير للمواطنين

أول بيان من الفريق المصري مكتشف علاج كورونا

06:47 م

فتحي يرد على تصريحاته ضد الأهلي

09:49 م

عاجل - تركي آل الشيخ يكشف حقيقة تدخله في انتقال أحمد فتحي لبيراميدز

07:09 م

تقارير.. الأهلي يحسم أولي صفقاته الصيفية ويوجه ضربة قوية للزمالك

11:34 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: دروس فيروس كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مبادرة الفجر "إحنا فى ضهرك".. خليك فى البيت وإحنا هنوصل شكوتك للمسئولين

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: "كورونا" يفجر الخلافات بين دول العالم