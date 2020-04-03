البروفيسور أحداث الحلقة الأولى من مسلسل la casa de papel season 4 لاكاسا دي بابيل

عرضت منصة نتفلكس Netflix الأمريكية الحلقة الأولى من مسلسل la casa de papel season 4 الذي شهدت أحداثًا مثيرة والتي تحظى بمتابعة كبير من متابعيها في جميع أنحاء العالم بعد نجاح نتفلكس في تصوير جميع حلقات مسلسل لاكاسا دي بابيل في الصين قبيل انتشر فيروس كورونا المستجد بشكل مرعب كما حدث في هذه الأيام.









الحلقة الاولى من مسلسل la casa de papel season 4





وتدور أحداث الحلقة الاولى من مسلسل la casa de papel season 4 لاكاسا دي بابيل la casa de papel الجزء الرابع حول استمرار هروب البروفيسور من الشرطة التي تسعى لإلقاء القبض عليه بعد أن توصلت إلى معلومة تفيد بأن هويته الحقيقية ضمن الأحداث الأخيرة في حلقات الموسم الثالث من مسلسل البروفيسور، كما تشهد الحلقة الأولى من مسلسل لاكاسا دي بابيل مشاجرة بين عدد من أبطال المسلسل داخل البنك بعدما باتت نيروبي قريبة من الوفاة بسبب وضعها الصحي وشدة تدهور حالتها الصحية قبل أن تهدأ الأمور بينهما، ويلتزم الجميع الصمت بعد تهديد كل منهم للأخر بالقتل.













انتهاء الحلقة الاولى من مسلسل la casa de papel season 4





في انتهت أحداث الحلقة الأولى من مسلسل البروفيسور بهروبه مع أحد المقربين منه، بعد أن اتصل به قبل بداية العملية كما سعى دنفر إلى ضرب أحد المتواجدين في البنك بسبب حبيبته، قبل أن تنتهي أحداث الحلقة على ما يؤكد وفاة نيروبي التي تعاني من حالة خطر.









قصة مسلسل la casa de papel season 4





وتدور قصة مسلسل قصة مسلسل la casa de papel season 4 حول أحد الأشخاص يدعى “البروفيسور”، ويخطط لجمع 8 أخرين يتم اختيارهم بحرص شديد ويطلق عليهم أسماء مستعارة يحمل كل اسم منهم لمدينة معينة، ويتميز تلك الأشخاص بقدرات معينة ، ويسعون لتنفيذ خطة أكبر سرقة في التاريخ وهي مقر طباعة النقود في العاصمة الإسبانية مدريد.





وأعلنت منصة نتفلكس الانتهاء من تصوير حلقات الجزء الرابع من مسلسل البروفيسور la casa de papel season 4 في الصين قبيل انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد عالميًا، والتي بلغ عددها 6 حلقات.



